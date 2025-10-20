Bittere Heimniederlage für Wörnitzstein im Kreis-Derby

Wie schon die Bezirksliga-Herren des SV Wörnitzstein-Berg mussten sich auch die Damen am vergangenen Bezirksliga-Spieltag im Stauferpark gegen ein Rieser Team geschlagen geben. Das Spiel gegen die SG SV Wechingen/SG Alerheim endete 1:2 für die Gäste, die in dieser Saison noch keinen Punkt abgeben mussten.

Bereits in der 2. Minute konnte die Heimelf eine Hereingabe von Hannah Gunzner nicht verwerten. Anschließend war es ein umkämpftes Spiel, das vorwiegend im Mittelfeld stattfand. Es dauerte bis zur 22. Minute, bis die SG aus Wechingen/Alerheim den ersten Torschuss abgeben konnte und somit besser in das Spiel fand. Dennoch waren es die Wörnitzsteinerinnen, die durch einen Strafstoß in der 34. Minute durch Jana Engelmann in Führung gehen konnten. Ab diesem Zeitpunkt erhöhten die Gäste den Druck nochmals und kamen in Minute 36, 40 und 42 zu guten Möglichkeiten, konnten aber nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen.

SV Wörnitzstein-Berg kann den Ausgleich nicht verhindern

Nach der Pause waren es ebenso die Gäste, die besser in die Partie fanden. Somit konnte der heimische SVW in der 52. Minute den Ausgleichstreffer durch Sarah Baumann zum 1:1 nicht verhindern. Ein entstandener Freistoß, der Folge einer strittigen Einwurf-Entscheidung war, führte in der 75. Minute zum 1:2, als Melanie Bengesser den Ball aus ca. 30 Metern direkt im Tor unterbrachte. In der Schlussphase konnte sich die Heimelf noch zwei gute Torchancen erspielen, musste sich aber letztendlich verdient 1:2 geschlagen geben. Das Vorspiel der beiden Zweiten Mannschaften endete mit 2:1 für den SVW. Zuschauer: 60. (svw)