TSV Bäumenheim: Furiose Aufholjagd auf den Tabellenführer

Der erste Heimspieltag für die Handballer des TSV Bäumenheim nach knapp drei Monaten Faschingspause war ein voller Erfolg. Die zweite Mannschaft der Herren zeigte eine ordentliche Leistung - wenngleich am Ende eine Niederlage stand -, und die Damen fügten dem Tabellenführer den ersten Punktverlust bei.

Herren, Bezirksklasse West TSV Bäumenheim II – TSV Weißenhorn 15:32. Das erste Mal in dieser Saison konnte die zweite Mannschaft mit einer vollen Bank in eine Partie gehen und zeigte phasenweise eine sehr solide Leistung. Nach knapp 15 Minuten zogen die Gäste aus Weißenhorn das Tempo an und sorgten mit drei Toren in Folge das erste Mal für eine deutlichere Führung. Trotz häufiger Unterzahl blieb der Vorsprung für die Gastmannschaft stabil und so ging es, trotz einer ordentlichen Leistung der Schmuttertaler, mit einem 9:14 in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte der Partie zeigte die Reserve der BOL-Herren aus Bäumenheim dann aber vermehrt Schwächen im Spielaufbau und man merkte den Spielern die letzten drei Monate an, in denen das Training in der kleineren Schulturnhalle stattfand. Konditionell und auch spielerisch konnten die Hausherren nicht mithalten und die Mannschaft des TSV Weißenhorn ließ auch in der Abwehr keine Fehler mehr zu. Nach dem 10:17 in der 35. Spielminute dauerte es über zehn Minuten, ehe die Bäumenheimer das nächste Tor zum 11:26 erzielen konnten.

Durch die neun Gegentore in Folge war das Spiel bereits nach 45 Minuten entschieden und die TSVler konnten nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Am Ende der Partie stand zwar ein deutliches 32:15 auf der Anzeigetafel, aber die zweite Mannschaft des TSV zeigte phasenweise eine sehr solide Leistung, auf die sie aufbauen kann.

TSV Bäumenheim: Strickner (im Tor) – Vogler (2), Strobel, Zinsmeister (3/2), Krebs (2/1), Helbing (2), Bügelsteiber, Kratzer, Haupt (2), Brandt (1), Weber, Kasten (1), Klement (2) und Krupka

Nach der Pause geben die Damen des TSV Bäumenheim mächtig Gas

Damen, Bezirksklasse TSV Bäumenheim – TSV Weißenhorn. Das Spiel der Bäumenheimerinnen gegen Tabellenführer Weißenhorn war nichts für schwache Nerven. Die Kontrahenten lieferten sich ein packendes Duell, das erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. Weißenhorn erwischte den besseren Start und setzte sich mit schnellem Tempospiel und einer starken Offensive früh ab. Die Gastgeberinnen tat sich zunächst schwer, fanden in der Abwehr keinen Zugriff und mussten zeitweise einem Rückstand von bis zu sechs Toren hinterherlaufen.

Doch nach der Halbzeitpause wendete sich das Blatt. Die Abwehr des TSV Bäumenheim stand nun kompakter, und Torhüterin Annalena Sailer brachte mit starken Paraden ihr Team zurück ins Spiel. Angeführt von der überragenden Paula Kratzer, die mit insgesamt 14 Treffern eine absolute Schlüsselrolle spielte, kämpften sich die TSV-Damen Tor um Tor heran. In den letzten Minuten entwickelte sich dann ein echter Handballkrimi. Eine Minute vor Schluss kassierten beide Teams eine Zeitstrafe, wodurch viel Platz auf dem Feld entstand. In der 59. Minute schien dann Weißenhorn den Lucky Punch gelandet zu haben – 15 Sekunden vor dem Ende erzielten sie das 29:30. Doch Bäumenheim reagierte blitzschnell: Nach einem schnellen Anspiel bekam erneut Paula Kratzer den Ball und erzielte mit ihrem 14. Tor den viel umjubelten 30:30-Ausgleich mit der Schlusssirene. (AZ)

TSV Bäumenheim: A. Sailer (im Tor), Treß (4/1), Mair (7), B. Sailer (2), Klement, Köpf (1), Christ, Krupka (1), Jennewein (1), Kratzer (14/2)