0:0 bringt den TSV Wemding nicht weiter

Keine Tore gibt es beim Kreisliga-Fußballspiel des TSV Wemding in Möttingen. Buchdorf verliert das Spitzenspiel deutlich. Remis im Kellerduell in Mertingen.

Zu Beginn der Rückrunde gab es zwei Partien in der Fußball-Kreisliga Nord, mit denen wohl keines der beteiligten Teams wirklich zufrieden sein konnte. So trennten sich der TSV Möttingen und der TSV Wemding – die beiden Tabellennachbarn – torlos, was keinem der beiden in der Tabelle etwas bringt. Ebenfalls ein Remis gab es zwischen den Abstiegskandidaten aus Mertingen und Donaumünster. Im Spitzenspiel musste Buchdorf die Überlegenheit der Reimlinger anerkennen, beim 5:2 ließen die Hausherren keine Zweifel aufkommen, dass sie die Tabellenführung behalten wollen.

TSV Möttingen – TSV Wemding 0:0 (0:0). In der ausgeglichenen Anfangsphase hatte Möttingen die erste Chance durch Mario Rathke, der aus etwa 20 Metern über das Tor schoss. Kurz vor der Pause köpfte Dominic Schäble eine Freistoßflanke von Marijan Matkovic am Pfosten vorbei.

Danach kam Wemding besser aus der Halbzeitpause und hatte zwei Torchancen. Die größte Tormöglichkeit kurz vor Schluss hatten die Wemdinger. Chris Luderschmid schoss jedoch am Pfosten vorbei. (AZ)

SV Holzheim – SpVgg Riedlingen 1:2 (0:1). Nichts zu holen gab es für den SV Holzheim beim ersten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga Nord gegen Riedlingen. Die ersatzgeschwächten Gastgeber fingen sich bereits in der 16. Minute das erste Gegentor ein (Fabian Anzenhofer). Bis zur Pause zeigte Holzheim trotz Personalmangels aber eine überlegene Leistung. Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit war dann der SVH am Drücker. Aber eine Unachtsamkeit ermöglichte es Riedlingens Michael Nothofer, auf 0:2 zu erhöhen.

Die Hausherren drängten nun mit Macht auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang dann auch Timo Czernoch 1:2 (63.). Wenig später wäre um Haaresbreite sogar das 2:2 gelungen, aber der Linienrichter entschied auf Abseits. Bis zum Abpfiff blieb Holzheim am Drücker, doch letztlich bleiben die Platzherren diesmal ohne Punktgewinn. (TF)

FC Mertingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:1 (1:0). Der FC Mertingen legte gleich gut los. Nach einem Pass von Florian Hosp auf Tobias Mauch fackelte dieser nicht lange und schoss – der Ball ging allerdings knapp am Tor knapp vorbei (1.). In der 5. Minute fiel das 1:0 für die Gastgeber: Nach einem Eckball von Sven Rotzer faustete Torwart Kevin Abold den Ball heraus und Christoph Binder nahm den Ball direkt und haute ihn aus 20 Metern unter die Latte. Wenige Minuten später passte FCM-Spielertrainer Bernhard Schuster schön auf Binder, der aus 16 Metern abzog, doch Torwart Abold hielt.

Kurz darauf legte Schuster den Ball in den Lauf von Hosp, der allerdings nur das Außennetz traf. Donaumünster kam in der 23. Minute zu einer Möglichkeit, als Christoph Pfefferer abzog, doch Torwart Maximilian Hosp hielt. Nach einer halben Stunde hatten die Mertinger wieder eine gute Chance, als wiederum Binder aus 18 Metern schoss und der Ball haarscharf am Tor vorbei ging. In der 35. Minute hätte Donaumünster ausgleichen können, als Jeremy Kole schön freigespielt wurde im Strafraum, doch er vergab aus kurzer Distanz.

Kurz nach der Pause hatten die Gäste die nächste Großchance: Nach Zuspiel von Tim Schuster schoss Spielertrainer Jürgen Sorg ganz knapp am Tor vorbei. In der 59. Minute erhielt Donaumünsters Achim Schreiber eine Zeitstrafe nach einem erneuten Foul. Donaumünster blieb weiter am Drücker und kam in der 67. erneut zu einer guten Möglichkeit durch Sorg. Abwehrspieler Maik Stach rettete allerdings für Mertingen kurz vor der Linie. Der Nachschuss ging über das Tor. Wenige Minuten später wurde Sorg steil geschickt, lief allein aufs Tor zu und Torwart Hosp rettete per Fuß. In der 77. Minute erhielt Rotzer eine Zeitstrafe nach einem unglücklichen Foulspiel. Kurz darauf erhielt auch Spielertrainer Schuster eine Zeitstrafe. Als der FCM dann nur noch mit neun Mann spielte, glich Donaumünster in der 85. Minute aus. Eine Flanke köpfte Tobias Schneider zum 1:1 ein. Dabei blieb es. (fcm)

FSV Reimlingen – SG FSV Buchdorf/Daiting 5:2 (4:1). In einem weiteren Topspiel im Reimlinger Waldstadion konnten die Gastgeber einen diesmal souveränen Sieg einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Reimlinger in einem unterhaltsamen Spiel deutlich. Markus Sauer erzielte mit einem schönen Lupfer die Führung (11.). Andreas Maier glich kurz darauf etwas überraschend für die Gäste aus (17.). Dominik Kohnle stellte dann mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg. Zunächst schob er eine Mayer-Hereingabe ein (23.), dann stand er bei einer Hintermeier-Flanke goldrichtig (38.). Noch vor der Pause erhöhte Stefan Mayer, als zuvor mehrere Torversuche geblockt wurden.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte der FSV weitgehend die Partie und vergab mehrere gute Torchancen. Auf der Gegenseite musste Daniel Böhm einmal auf der Linie klären. Eben jener erzielte nach einem langen Ball von Liebhäuser das 5:1. In der Schlussminute betrieben die Gäste Ergebniskosmetik, als erneut Maier einen fragwürdigen Elfmeter verwandelte (90.). (AZ)