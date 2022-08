Fußball

vor 26 Min.

17:0 – Marxheims Trainer erklärt das historische Schützenfest

Plus Der FC Marxheim/Gansheim schießt die SpVgg Altisheim-Leitheim II mit einem unfassbaren 17:0 ab. So etwas hat auch Coach Christian Langhammer noch nicht erlebt.

In unteren Spielklassen kommt es immer mal wieder vor, dass Erste Mannschaften gegen Zweite Mannschaften antreten. Die Kräfteverhältnisse sind dabei nicht immer ausgeglichen. Selten aber dürften sie so eindeutig verteilt gewesen sein wie am Sonntag bei der Partie des FC Marxheim gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim II. Die Heimelf gewann sage und schreibe mit 17:0. Der Coach der Hausherren erklärt, wie das Resultat zustandekam.

