A-Klasse Nord: Mündling-Sulzdorf siegt im Stadtderby

Plus Der FSG gelingt ein 3:1-Erfolg in Großsorheim. Ein Spieler glänzt dabei mit einem "Dreierpack". Gundelsheim verliert das Spitzenspiel, Sieg für die Eintracht.

In der Fußball-A-Klasse Nord feierten Eintracht T.R.B. und der SV Wörnitzstein-Berg II Heimsiege. Auf fremden Platz durfte die FSG Mündling-Sulzdorf jubeln, die sich im Stadtderby in Großsorheim durchsetzte.