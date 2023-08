A-Klasse Nord: Wörnitzstein/Berg II zieht an Wallerstein vorbei

Plus Donauwörther Stadtteilelf besiegt Großsorheim/Hoppingen mit 4:1, die Rieser kommen nicht über ein 1:1 hinaus. In Munzingen und Wechingen fallen je sieben Tore.

Drei Spieltage – drei Siege! Dieser Wunsch hat sich für den SC Wallerstein in der A-Klasse Nord nicht erfüllt. Die Rieser kamen vor dem eigenen Anhang gegen den BC Huisheim nicht über ein 1:1 hinaus. An Wallerstein zog der SV Wörnitzstein-Berg II nach einem 4:1-Sieg gegen Großsorheim/Hoppingen vorbei.

Eintracht T.R.B. – FC Maihingen II 3:1 (0:1). Die Heimelf war von Anfang an die bessere Mannschaft, konnte ihre Überlegenheit aber nicht nutzen. Kurz vor der Halbzeit glückte Robin Stoller mit einem satten Zehn-Meter-Schuss das 1:0. Nach dem Wechsel erhöhte die Eintracht den Druck. Es dauerte aber bis zur 81. Minute, ehe Johannes Templer das 1:1 erzielte. Templer wurde mit zwei weiteren Kopfballtreffern zum Matchwinner. Zuschauer: 70.