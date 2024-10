FC Mertingen II holt Punkt mit eisernem Willen

Fatih Spor bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer der A-Klasse West 3. Doch mit seinem Sieg über den Spitzenreiter (2:1) avancierte der FC Marxheim/Gansheim zum schärfsten Verfolger. Die Langhammer-Truppe kletterte auf den zweiten Platz. Nur noch drei Punkte trennen den FCM nun von Fatih Spor. Eine empfindliche Schlappe musste die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen im Heimspiel gegen den FC Osterbuch (3:6) hinnehmen. Im Lokalderby gegen den TSV Bäumenheim gelang Mertingen in der Nachspielzeit noch der Ausgleich (2:2).

FC Mertingen II – TSV Bäumenheim 2:2 (0:1). Zu früh gefreut hatte sich Bäumenheim beim Lokalderby in Mertingen. Lange durfte sich der TSV als Sieger fühlen, doch am Ende blieb nur ein Punkt. Luca Utz (20.) und Ismail Jabanou (60.) sorgten für eine klare 2:0-Führung der Gäste. Doch Mertingens Coach Hans-Peter Taglieber versuchte durch personelle Umstellungen die Wende herbeizuführen. Max Gantze glückte in der 74. Minute der Anschlusstreffer. Taglieber wechselte sich selbst ein. Gemeinsam mit Stefan Zimmermann setzte er neue Impulse. In der 93. Minute schob zur Verwunderung der Bäumenheimer Philipp Ho einen Ball zum 2:2 über die Linie. Zuschauer: 100 (bi)

Fußball-A-Klasse West 3: Osterbuch lässt es in Brachstadt sechsmal klingeln

FC Marxheim/Gansheim – Fatih Spor Bäumenheim 2:1 (2:1). Der FCM brachte Fatih Spor die erste Saisonniederlage bei. Eigentlich deutete alles auf einen Favoritensieg hin, als Abdullah Samsa zum 0:1 einschoss (21.). Aber zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, also kurz vor der Halbzeit, glich Lukas Zastrow aus. Noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Spielertrainer Christian Langhammer die Hausherren mit 2:1 in Front. Dem Spitzenreiter gelang es nach dem Wechsel nicht, zumindest ein Remis zu erreichen. Zuschauer: 150 (bi)

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – FC Osterbuch 3:6 (0:3). Schon zur Pause lagen die Hausherren deutlich nach Toren von Patrick Schröttle (18.) und Florian Goldner (28., 45.) mit 0:3 zurück. Thomas Eisenbarth machte es nach dem Wechsel aber noch einmal spannend: Ihm gelang mit Treffern in der 46., 55. und 68. Minute ein lupenreiner Hattrick. Doch Florian Goldner (78.), Alexander Gebele (80.) und Julian Neukirchner (90.) krönten mit ihren Toren zum 3:6 die gute Leistung des FCO. Die Hausherren vermochten nicht an die zuletzt guten Ergebnisse anzuknüpfen. Zuschauer: 100 (dz)