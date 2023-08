Fußball

A-Klasse West 3: Tapfheims Mission Aufstieg startet

Plus Der SC zählt zu den Favoriten in der A-Klasse West 3. Mertingen II, TSV Bäumenheim, Marxheim/Gansheim und Brachstadt-Oppertshofen wollen solide Runde spielen.

Von Daniel Weigl

Im vergangenen Jahr verpasste der SC Tapfheim in der A-Klasse West 3 aufgrund massiver Verletzungsprobleme ganz knapp den Aufstieg in die Kreisklasse. Auch in diesem Jahr zählen die Tapfheimer wieder zu den Favoriten und haben ein klares Ziel vor Augen: „Was sollen wir groß drum herumreden? Wir müssen in diesem Jahr fast aufsteigen“, sagt Spartenleiter Andreas Wiedenmann.

Der Kader sei mit insgesamt fünf Neuzugängen, davon vier aus der eigenen Jugend, noch stärker als im vergangenem Jahr. „Wenn alle fit und gesund bleiben, können wir den Aufstieg schaffen“, so Wiedenmann. Die Vorbereitung habe dies schon angedeutet, auch wenn die Ergebnisse aus den Testspielen dies nicht unbedingt beweisen. „Das liegt aber daran, dass wir hauptsächlich gegen höherklassige Gegner gespielt haben“, erklärt der Spartenleiter. Am Sonntag startet die Mission Aufstieg mit dem Auswärtsspiel beim TSV Bäumenheim (15 Uhr). „Der Druck liegt eher bei Tapfheim“, sagt Bäumenheims Abteilungsleiter Markus Liehr. Dennoch wolle man sich zum Auftakt nicht verstecken. „An einem guten Tag können wir jeden in der Liga schlagen“, so Liehr. Zwar habe man kein direktes Ziel für diese Saison ausgegeben, jedoch zeigt man sich in Bäumenheim selbstbewusst. Nicht zuletzt durch das neue Trainerduo Holger Utz und Thomas Zerle. In der Vorbereitung war vor allem die Trainingsbeteiligung erfreulich. Ziel sei es, die aus der Jugend hinzugekommenen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren.

