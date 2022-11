Abstiegskampf pur beim FC Mertingen

Der FC Mertingen tritt im Ries beim TSV Hainsfarth an. Riedlingen empfängt den Titelfavoriten, Buchdorf steht das nächste Top-Duell bevor. Die Kreisliga-Partie des TSV Wemding entfällt.

Beim Fußball-Kreisliga-Duell zwischen Hainsfarth und Mertingen geht es für beide Teams um viel, denn beide befinden sich mitten im Abstiegskampf. Der FCM will den TSV mindestens auf Distanz halten, am besten sogar gewinnen. Das wollen auch die Rieser, um am direkten Konkurrenten vorbeizuziehen.

Die ursprünglich für heute angesetzte Partie des TSV Wemding gegen den SV Kicklingen-Fristingen – das letzte Heimspiel in diesem Jahr für die Wallfahrtsstädter – wurde in Absprache mit dem Gegner sowie Spielgruppenleiter Wolfgang Beck auf 18. März verlegt. Wie TSV-Spartenleiter Andreas Meister informiert, fehlen dem TSV kurzfristig ein halbes Dutzend Spieler, darunter auch Trainer Chris Luderschmid.

Donaumünster, Buchdorf und Riedlingen hoffen auf Punkte in ihren Heimspielen.

SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Möttingen. Der SV Donaumünster-Erlingshofen steht weiterhin im Tabellenkeller, nach dem Remis beim Konkurrenten Mertingen ist der Abstand auf den Relegationsplatz allerdings nicht größer geworden: „Wir haben gegen Mertingen vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Leistung gezeigt und den einen Punkt am Ende mindestens verdient“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg. Am Sonntag steht für sein Team das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Gegner ist der TSV Möttingen. „Da wollen wir noch einmal alles reinlegen und endlich wieder einen Sieg holen. Wir sind voll motiviert und haben mit der guten Leistung in Mertingen genügend Selbstvertrauen getankt“, so Sorg. Nach langer Zeit steht dem Coach nahezu der komplette Kader zur Verfügung, „Das hilft uns natürlich zusätzlich. Wir wollen gegen Möttingen aus einer sicheren Defensive agieren und unsere Chancen dann zum Erfolg nutzen.“

Mehrere Buchdorfer Stammspieler fallen aus

SG FSV Buchdorf/Daiting – TSV Oettingen. Das Spitzenspiel gegen Reimlingen ging verloren, trotzdem steht die SG FSV Buchdorf/Daiting in der Tabelle auf einem hervorragenden dritten Platz, drei Punkte hinter Platz eins. „Die Niederlage gegen Reimingen ging völlig in Ordnung. Jetzt haben wir das Ziel, in diesem Kalenderjahr zu Hause ungeschlagen zu bleiben. Dafür werden wir am Sonntag gegen Oettingen alles tun“, sagt Spielertrainer Andreas Maier.

Lesen Sie dazu auch

Der Umstand, dass dem Aufsteiger gleich mehrere Stammspieler verletzt ausfallen, macht die Aufgabe gegen die Nordrieser nicht einfacher. „Es wird darauf ankommen, taktisch wieder disziplinierter aufzutreten, kompakter als Team zu verteidigen und die individuellen Fehler, die wir uns gegen Reimlingen zu häufig geleistet haben, zu minimieren“, sagt Maier.

Riedlingen will sich mit positivem Ergebnis von den Fans verabschieden

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen. „Zu Saisonbeginn hatten wir noch ordentlich Lehrgeld bezahlt, am letzten Wochenende in Holzheim haben wir eine top Mannschaftsleistung gezeigt und folglich verdient gewonnen“, so Riedlingens Spielertrainer Florian Steppich rückblickend. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger den Meisterschaftsanwärter Reimlingen. „Wir haben uns eingeschworen, die beiden letzten Spiele noch einmal alles zu geben und uns so die bestmögliche Ausgangsposition für den Start im neuen Jahr zu schaffen.“ Spiele wie gegen Reimlingen seien absolute Highlights. „Da haben wir eigentlich nichts zu verlieren, trotzdem wollen wir uns vor unseren Fans mit einem positiven Ergebnis verabschieden.“ Gegen die beste Offensive der Liga müsse man vor allem über 90 Minuten geschlossen verteidigen. „Zudem gilt es den Top-Torjäger der Liga, Dominik Kohnle, möglichst vom Tor wegzuhalten.“

TSV Hainsfarth – FC Mertingen. „Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten ist enorm wichtig. Wir wollen Hainsfarth unbedingt hinter uns halten, am besten uns mit einem Sieg absetzten“, sagt Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster zum bevorstehenden Duell im Abstiegskampf gegen Hainsfarth. Dabei sind alle Mittel recht: „Jetzt, wo die Plätze immer tiefer werden, muss auch mal ein langer Ball her, wenn es schwierig wird, spielerisch Situationen zu lösen. Grundtugenden wie Einsatz und Laufbereitschaft müssen in so einem Spiel natürlich ohnehin stimmen.“

Aktuell liegen die Rieser bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter Mertingen auf einem Abstiegsplatz. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, bevor wir dann zum Finale in diesem Kalenderjahr gegen Holzkirchen spielen“, so Schuster. (mit unf)