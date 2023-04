Abstiegskrimi in Donaumünster

Plus Der SV Donaumünster-Erlingshofen empfängt zum Fußball-Kreisliga-Duell das Team aus Wemding. Trainer Sorg bezeichnet die Partie als „Schlüsselspiel“. „Schöne Momentaufnahme“ für Buchdorf.

Spannung pur im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga Nord: Für das Team aus Donaumünster ist das Duell gegen den direkten Konkurrenten Wemding ein Schlüsselspiel. Der TSV braucht ebenfalls dringend drei Punkte, um nicht unter den Abstiegsbalken zu rutschen.

SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Wemding (Mo. 15 Uhr). Die Voraussetzungen beim Duell zwischen Donaumünster und Wemding sind klar: Beide Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf, beide Mannschaften brauchen Siege.