Altisheim holt sich den Derby-Sieg

Die SpVgg Altisheim-Leitheim erzielt einen 3:1-Erfolg beim SV Eggelstetten in der Kreisklasse Nord II. Weniger Zählbares bietet das Heimspiel des VfB Oberndorf.

Gelungene Revanche für die Auftaktniederlage am ersten Spieltag: Zum Rückrundenauftakt gewann die SpVgg Altisheim-Leitheim verdient 3:1 beim SV Eggelstetten und setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort. Der VfB Oberndorf trennte sich mit den zuletzt formstarken Binswangern torlos. An der Tabellenspitze feierte die SSV Höchstädt einen 10:0-Kantersieg gegen Unterringingen, punktgleich dahinter liegt der BC Schretzheim.

VfB Oberndorf – TSV Binswangen 0:0. Die erste Chance der Partie war dem VfB vergönnt, doch Gäste-Keeper Benedikt Winkler parierte einen Freistoß von Kapitän Fabian Kretschmer sehenswert. Im Gegenzug glänzte VfB-Schlussmann Mathias Mayr ebenfalls, im letzten Augenblick rettete er sein Team vor dem Rückstand. Die Begegnung, welche überwiegend zweikampfbetont im Mittelfeld stattfand, ging torlos in die Pause. Nach Wiederbeginn konnten die Gäste eine tolle Flanke nicht verwerten, Philipp Wagner traf per Kopf die Latte. Die Gäste aus Binswangen kamen daraufhin besser ins Spiel. Weitere zwingende Chancen auf beiden Seiten blieben jedoch weitestgehend aus, wodurch am Ende eine torlose Punkteteilung zu Buche stand. (hoe)

SV Eggelstetten – SpVgg Altisheim-Leitheim 1:3 (1:1). Vor 150 Zuschauern gewannen die Gäste, welchen der unbedingte Siegeswille anzusehen war, verdient mit 3:1. Die Heimelf startete gut in die Partie und ging in der 24. Minute nach einem Missverständnis in der Gästeabwehr zu diesem Zeitpunkt verdient durch Daniel Hurle mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später köpfte Max Grünenwald nach einer Ecke zum 1:1 für die SpVgg ein. Danach waren die Gäste spielbestimmend, ohne sich aber zwingende Torchancen zu erspielen. In der 61. Minute erzielte wiederum Max Grünenwald nach einer schönen Einzelleistung das 2:1 für die Spielvereinigung. Nun agierte wieder die Heimelf stärker, ohne sich aber nennenswerte Chancen zu erspielen. In der letzten Spielminute machte der kurz zuvor eingewechselte Marco Probst mit dem 3:1 den insgesamt verdienten Sieg der Gäste perfekt. (sve)

