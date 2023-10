Fußball

09:00 Uhr

Altisheim patzt - Eggelstetten triumphiert

Plus 3:2-Erfolg für die Fußballer des SVE. Was das für die unterlegenen Gäste aus Altisheim bedeutet. Oberndorf muss sich Aufstiegsaspirant Schretzheim beugen.

Auch am 9. Spieltag der Kreisklasse Nord II gab es ein Fußball-Lokalderby, dabei setzte sich der SV Eggelstetten mit 3:2 bei der SpVgg Altisheim-Leitheim durch und verschaffte sich etwas Luft zur Abstiegsregion. Nach zwei Niederlagen in Folge hat der SV Donaumünster-Erlingshofen mit einem 4:2 in Unterthürheim wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Trotz guter Leistung musste sich der VfB Oberndorf dem Tabellenzweiten Schretzheim knapp mit 0:1 geschlagen geben. Spitzenreiter bleibt der SV Kicklingen-Fristingen nach einem 8:0-Erfolg in Wortelstetten.

