Am Ende ist beim TSV Rain II die Luft raus

Plus Die Fußballer des TSV Rain II verlieren am letzten Bezirksliga-Spieltag 2:4 gegen den FC Affing. Das Saison-Fazit von Trainer Tjark Dannemann fällt dennoch positiv aus.

Es war am Ende die Luft raus, das musste Trainer Tjark Dannemann nach dem letzten Saisonspiel des TSV Rain II zugeben. Beim bereits abgestiegenen FC Affing setzte es eine 2:4-Niederlage. Die eklatante Heimschwäche war ein Grund dafür, dass die Affinger die Bezirksliga verlassen müssen. Gegen Rain II gelang ihnen wenigstens der zweite Sieg vor eigenem Publikum. „In den ersten fünf und den letzten fünf Minuten haben wir unsere Torchancen genutzt“, fasste Affings Abteilungsleiter Martin Wendland das Geschehen zusammen.

Der TSV Rain kam ganz schlecht ins Spiel. Manuel Steinherr und Sebastian Ströhl besorgten ein schnelles 2:0. „Wir waren gar nicht richtig auf dem Platz, machten Abspielfehler. Es gab ganz viele Räume auf dem Platz, die wir nicht gut bespielt haben“, gab sich Dannemann zerknirscht. Durch viele Ballverluste sei sein Team nicht zu Torchancen gekommen. Schließlich gelang Niko Schröttle kurz vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer per Elfmeter.