Fußball

11:00 Uhr

Andreas Heckel: „Wir haben große Lust, die Herausforderung anzunehmen“

Der TSV Ebermergen ist vergangene Saison in die Kreisliga aufgestiegen. Der Herausforderung stellt man sich in einer neuen Spielgemeinschaft.

Plus Die neu gegründete SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf will sich in der Kreisliga Nord beweisen. DZ im Gespräch mit Abteilungsleiter Fußball Andreas Heckel.

Von Patrick Widinger

Der TSV Ebermergen ist nach einem Relegationsmarathon in die Kreisliga aufgestiegen, vor der neuen Saison wurde eine Spielgemeinschaft mit der FSG Mündling-Sulzdorf gegründet. Wie kam es dazu?



Andreas Heckel: Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass ich mir das Amt des Abteilungsleiters Fußball mit meinem Ebermergener Kollegen Tobias Tusch teile. Ein großes Anliegen bei uns im Verein Mündling-Sulzdorf war schon lange, einen guten Spielgemeinschaftspartner zu finden, weil wir es mittelfristig ohne Partner kaum geschafft hätten, den Herren-Spielbetrieb mit zwei Mannschaften aufrechtzuerhalten. Der TSV Ebermergen hatte sich in der Vergangenheit zwar auch immer mal wieder Gedanken über eine Spielgemeinschaft (SG) gemacht, hätte es in der aktuellen Situation aber auch noch ohne Partner stemmen können. Ich habe dann vor ziemlich genau einem Jahr Kontakt mit Tobias Tusch aufgenommen, um mit ihm die Idee einer Spielgemeinschaft für diese Saison zu diskutieren. Wir hatten dabei von Beginn an sehr gute, respekt- und vertrauensvolle Gespräche. Das hat einfach gepasst und so konnten wir beide, aber auch die beiden Vereine schnell eine Einigung erzielen.

Was versprecht ihr euch von dieser Spielgemeinschaft und wie läuft das im Spielbetrieb an?



Heckel: Unser Ziel ist natürlich, dass wir als Verein, aber auch vor allem die Jungs auf dem Platz schnell zusammenwachsen. Generell geht es darum, sich durch die SG für die Zukunft besser aufzustellen. Bisher ist es sehr gut angelaufen, seit Anfang Juli sind wir im Training, mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und einem harmonischen Miteinander bei Spielern und Trainern. Andreas Probst, bisheriger Coach Mündling-Sulzdorf, und Stefan Falch, bisheriger Spielertrainer Ebermergen, teilen sich das Traineramt der ersten Mannschaft, die Zweite trainieren Marco Falch, Alexander Jung und Thomas Jung. Die Herbstrunde wird in Ebermergen gespielt, im neuen Jahr dann in Mündling. Training ist einmal die Woche in Ebermergen und einmal in Mündling.

