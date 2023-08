Fußball

Andreas Maier: „Mit einem Sieg in Wemding wären wir im Soll“

Das jüngste Duell zwischen Buchdorf/Daiting (in Rot) und Wemding endet klar mit 3:0 zugunsten der Wemdinger. Archivfoto: Szilvia Izsó

Plus Andreas Maier, Spielertrainer der SG Buchdorf-Daiting spricht über die den durchwachsenen Saisonstart in der Fußball-Kreisliga Nord. Was ihn zuletzt besonders geschmerzt hat.

Von Patrick Widinger Artikel anhören Shape

Vier Spiele sind in der neuen Saison absolviert. Nach zwei Siegen zum Start gab es zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Wie beurteilen Sie den Saisonstart?

Andreas Maier: Nach dem perfekten Auftakt mit sechs Punkten hätten wir natürlich gerne aus den vergangenen beiden Spielen auch etwas geholt. Das ist uns leider nicht gelungen, dennoch war und ist es das Ziel, aus den ersten fünf Spielen sieben bis neun Punkte zu holen. Mit einem Sieg in Wemding wären wir also im Soll.

