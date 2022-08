Aufsteiger Brachstadt siegt gegen Absteiger Genderkingen

Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen schlägt in der A-Klasse West III den SV Genderkingen. Kantersiege für Mertingen II, Tapfheim und Bäumenheim.

Mit einem Paukenschlag startete die Fußball-Saison in der A-Klasse West III. Als Meister der B-Klasse West III musste die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen gleich gegen den Kreisklassenabsteiger SV Genderkingen ran – und holte prompt die ersten drei Punkte. Kantersiege fuhren die Teams aus Mertingen und Tapfheim ein, während auch beim 6:2-Sieg des TSV Bäumenheim jede Menge Tore fielen.

SV Genderkingen – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 2:4 (1:0). Nur eine halbe Stunde benötigte der Aufsteiger aus Brachstadt, um Gegner Genderkingen das Spiel aus der Hand zu nehmen. Nach 30 Minuten hatte Elias Huber den SVG mit 1:0 in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte dieser gar auf 2:0. Doch die Gäste ließen nicht locker. Thomas Eisenbarth verkürzte nach einer Stunde auf 2:1, Teamkollege Patrick Thurian glich zehn Minuten später aus. Mit einem Doppelpack in der 78. und 79. Minute machte Eisenbarth seinen Hattrick perfekt. Am Ende musste Genderkingens Maximilian Gebhard mit Gelb-Rot noch vom Platz (88.). (AZ)

Mertingen II – Mörslingen 5:0 (2:0). Gegen die starke Zweite der gastgebenden Mertinger standen die Mörslinger so ziemlich auf verlorenem Posten. Frühe Tore von Thomas Wimmer und Oliver Boldi sorgten für einen 2:0-Pausenstand der Hausherren. Mertingen diktierte weiter das Geschehen auf dem grünen Rasen und schraubte das Ergebnis durch Tore von Oliver Dix, Oliver Boldi und Daniel Dür auf 5:0. (AZ)

Tapfheim – Zusamaltheim 7:0 (5:0). Total überrumpeln ließen sich die Gäste in der ersten Hälfte von den Tapfheimern und lagen aussichtslos mit 0:5 hinten. In Szene setzte sich dabei Heimangreifer Raphael Schuster mit drei Torerfolgen. Bis zum Halbzeitpfiff folgten noch Treffer von Dennis Gail und Fabian Weißenburger. Nach Seitenwechsel markierte Schuster seinen vierten Treffer und später sorgte Stefan Kovacs für das hohe 7:0-Endergebnis. (sct)

TSV Bäumenheim – SC Unterliezheim 6:2 (4:2). Beide Teams spielten zeitweise mit harten Bandagen. Trainer Ilhan Sönmez zeigte sich jedenfalls vor der Partie ziemlich gelassen, denn im Prinzip hatte ja seine Truppe gegen den vermeintlichen Favoriten im eigentlichen Sinne nichts zu verlieren. Doch Bäumenheim spielte sich in den ersten 30 Minuten in einem wahren Rausch. Ein Kopfballtreffer von Markus Mordstein leitete den Torreigen nach zwei Minuten ein. Gökhan Gündogdu schraubte mit zwei Toren die Führung auf 3:0. Tamas Kouvari erhöhte auf 4:0. Maximilian Veh (36.) und Mathias Rau (41.) verkürzten den Vorsprung. Nach der Pause bestimmten wieder die Hausherren die Szenerie Youngster Tim Groschwitz glückte das 5:2. Jihad Bari machte schließlich das Dutzend voll. (AZ)

