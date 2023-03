Auftakt für die Mission Klassenerhalt in der Kreisliga Nord

Plus Donaumünster und Riedlingen kämpfen in der Frühjahrsrunde um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga Nord. Doch auch Mertingen und Wemding sind noch gefährdet.

Während Buchdorf und Mertingen im direkten Duell bereits ihr zweites Spiel in diesem Jahr bestreiten, starten Donaumünster und Riedlingen am Sonntag die Mission Klassenerhalt.

TSV Wemding – FSV Marktoffingen (Sa. 15 Uhr). Hart erkämpft war der wichtige Wemdinger 2:1-Sieg im Nachholspiel gegen Kicklingen-Fristingen. „Wir waren ganz anders präsent als zuvor, aggressiv in den Zweikämpfen und oft einen Schritt schneller“, freut sich rückblickend Spielertrainer Chris Luderschmid. Auch die Defensive, über die Saison gesehen ein Sorgenkind, stand sicher und ließ wenig zu. Daran gilt es nun, heute gegen den FSV Marktoffingen anzuknüpfen. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, meint Luderschmid zur 0:4-Klatsche im Hinspiel. Personell hat er diese Woche einige Optionen mehr, so dürften Cedric Schweiger und Manuel Fensterer wieder zur Verfügung stehen. Mit einem weiteren Heimsieg könnte man mit dem FSV nach Punkten gleichziehen und im ausgeglichenen Tabellenmittelfeld einen größeren Sprung machen. Für Luderschmid ist aber etwas anderes wichtiger: „Für uns zählt zunächst nur der Klassenerhalt.“

FC Mertingen will 0:4-Klatsche wettmachen

SG Buchdorf-Daiting – FC Mertingen (So. 15 Uhr). „War einfach nicht unser Tag“, bilanzierte Mertingens Trainer Bernhard Schuster nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen Hainsfarth vergangenes Wochenende.

Am Sonntag in Buchdorf will sein Team ein anderes Gesicht zeigen. „Wichtig wird es sein, den Kampf anzunehmen. Gelingt uns das, haben wir in der Vorbereitung wenig Chancen zugelassen und uns selbst einige erspielt. Das wollen wir auch am Sonntag zeigen.“ Buchdorf holte dagegen am vergangenen Wochenende einen Punkt in Marktoffingen und war durchaus überrascht über das Ergebnis des FCM: „Ich muss schon zugeben, dass mich das Ergebnis überrascht hat, dadurch steht der FCM gegen uns natürlich noch mehr unter Druck. Trotz der Tabellensituation und dem Ergebnis sehe ich Mertingen gegen uns als Favorit“, sagt Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier. „Wir wollen an die Leistung aus dem knappen Hinspielsieg anknüpfen. Dafür müssen wir über 90 Minuten konzentriert arbeiten und die Schlüsselspieler Rotzer und Schuster aus dem Spiel nehmen“, so Maier.

FCM-Trainer Schuster sieht durchaus Parallelen zwischen Buchdorf und dem letzten Gegner Hainsfarth: „Buchdorf hat uns im Hinspiel eindrucksvoll seine Stärken aufgezeigt. Von der Art und Weise ähnelt ihre Spielweise in meinen Augen dem TSV Hainsfarth: Stabile Defensive und schnelle Offensivspieler, die direkt eingesetzt werden. Schauen wir mal, ob wir die Erkenntnisse aus dem letzten Spiel direkt umsetzen können.“

SpVgg Riedlingen: schlechte Generalprobe - gute Premiere?

SpVgg Riedlingen – TSV Oettingen (So. 15 Uhr). Auch für Riedlingen rollt der Ball am Sonntag wieder. Gegner ist der Tabellenzweite Oettingen. „Mit dem TSV haben wir zu Beginn für mich die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga zu Gast. Wir wollen trotzdem versuchen sie zu ärgern, mannschaftlich geschlossenen auftreten und hoffentlich was Zählbares mitnehmen“, sagt Spielertrainer Florian Steppich. Nach der Winterpause wisse man zwar nie genau, wo man stehe, doch sein Team habe in der Vorbereitung gut mitgezogen, auch wenn die Generalprobe missglückt sei. „Ich hoffe, dass sich für uns das Sprichwort schlechte Generalprobe, gute Premiere bewahrheitet.“

Schwerpunkt in der Vorbereitung war unter anderem die Stabilisierung der Defensive. Dort gilt es auch gegen Oettingen den Hebel anzusetzen. Neu im Kader ist Johannes Heckel aus Holzheim. „Seine Erfahrung und Flexibilität tun uns sehr gut“, so Steppich. Zudem kehren einige Spieler nach Verletzungen zurück in den Kader. Ziel bei der SpVgg Riedlingen bleibt der direkte Klassenerhalt: „Daran hat sich nichts geändert. Aber die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht, deshalb wollen wir von Anfang an versuchen, die nötigen Punkte zu holen.“

Nur noch Endspiele für den SV Donaumünster-Erlingshofen

SV Donaumünster-Erlingshofen – SV Holzheim (So. 15 Uhr). Für Schlusslicht Donaumünster startet die Frühjahrsrunde nach intensiver Vorbereitung am Sonntag zuhause gegen Holzheim. „Die Vorbereitung hatte Höhen und Tiefen, insgesamt sind wir aber zufrieden und wir wollen zeigen, dass wir für den Start bereit sind“, so Spielertrainer Jürgen Sorg.

Mit Ardian Hoti hat im Winter ein Spieler den Verein verlassen, mit Laurin Bumberger, Florian Schreiber und Hannes Wagenblast sind dagegen drei Rückkehrer, die die Vorrunde komplett verpasst haben, wieder an Bord. Angesichts der Tabellensituation steht der SVDE gleich zu Beginn unter Zugzwang. „Mit unserer Ausgangsposition ist uns klar, dass wir nur noch Endspiele haben. Unser großes Ziel ist es, mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten und generell in den ersten Spielen gut zu punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu halten“, so Sorg.