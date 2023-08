Fußball

vor 47 Min.

Auftakts-Kracher für den FC Mertingen in der Kreisliga

„Weiter oben angreifen“ – so lautet die Devise von Trainer Florian Prießnitz und dem FC Mertingen in der Kreisliga Nord. Foto: Szilvia Izsó

Plus Die Kreisliga Nord startet in die neue Saison. Der FCM bekommt es mit einem Bezirksliga-Absteiger zu tun, Riedlingen bestreitet das erste Liga-Spiel im Ries ebenso wie Buchdorf. Mit welchen Problemen Wemding schon zu kämpfen hat.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Für den FC Mertingen geht es zum Start gegen den spielstarken TSV Nördlingen II. Erneut die Liga halten, will auch wieder die SG Buchdorf-Daiting. Zum Auftakt geht es für die Maier-Elf nach Alerheim. Riedlingen muss schon am Samstag zum Aufsteiger Deiningen, während Aufsteiger Ebermergen erst am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb einsteigt, das Spiel gegen Oettingen wurde auf 3. Oktober verlegt.

SpVgg Deiningen – SpVgg Riedlingen (Sa. 15.30 Uhr). „Mit der Trainingsbeteiligung bin ich insgesamt sehr zufrieden, die Jungs haben sehr gut mitgezogen, bei den Testspielen hatten wir noch etwas Schwankungen in unseren Leistungen, hier müssen wir noch Konstanz über die 90 Minuten reinbekommen“, so Riedlingens Spielertrainer Florian Steppich zur Vorbereitung auf die neue Saison. Ziel des Donauwörther Stadtteilclubs ist in Jahr zwei nach dem Aufstieg erneut der Klassenerhalt. „Die Liga ist meiner Meinung nach in diesem Jahr noch mal etwas ausgeglichener als in der Vorsaison“, so Steppich. Der Kader hat sich geringfügig geändert, einziger externer Neuzugang ist Torhüter Dennis Stöffelmeir vom TSV Unterringingen. Dazu sind Fabian Matzky und Noah Burger aus der A-Jugend gekommen. Schwer wiegt dagegen der Abgang von Michael Hirmer. „Er war sportlich und menschlich extrem wichtig für uns, als Kollektiv wollen wir versuchen den Abgang zu kompensieren“, sagt Steppich.

