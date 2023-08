Fußball-Bayernliga

Brisantes Wiedersehen beim Derby Rain gegen Pipinsried

Plus Beim Duell in Rain kehren Ex-Trainer Martin Weng und einige Spieler der Vorsaison zurück. Rain hat sich diese Woche nicht ganz geräuschlos verstärkt.

Von Fabian Kapfer

Vor knapp einem Jahr hat der TSV Rain in der Regionalliga-Bayern auswärts mit 3:0 beim FC Pipinsried verloren. Am 12. August 2022 erwischten die Tillystädter keinen guten Tag, trotzdem sollte nach einem passablen Start unter Trainer Martin Weng eine sehr gute Hinrunde mit besten Aussichten auf den Klassenerhalt folgen. Doch dann kam der große Knall: Nach internen Streitigkeiten trat Weng ebenso zurück wie Co-Spielertrainer Johannes Müller und Kapitän Stefan Müller. Nun kehrt das alte Trainergespann am Freitagabend (18.30 Uhr) erstmals an die alte Wirkungsstätte zurück und hat auch ein paar ehemalige TSV-Spieler im Gepäck.

Angelo Mayer, Kevin Gutia und Daniel Gerstmeyer tragen mittlerweile auch das gelbe Trikot und sind wie Rain jetzt eine Etage tiefer in der Bayernliga am Ball. Alle gehörten in der Vorsaison noch zum Regionalliga-Aufgebot in Rain. Brisant ist für viele Anhänger der Blumenstädter jedoch gerade die Rückkehr des Trainergespanns. Weng und Johannes Müller hatten in Rain gute Arbeit geleistet.

