Bayernliga Süd: Rain und Pipinsried teilen sich im Derby die Punkte

Eine spannende Partie haben sich der TSV Rain (in Rot) und der FC Pipinsried geliefert. Trotz Überzahl in Hälfte zwei kam Rain über ein 1:1 nicht hinaus.

Plus In einem unterhaltsamen Freitagabendspiel holt Rain gegen Pipinsried einen Punkt. Nach einem Platzverweis erkämpfen sich die Gäste noch den Ausgleichstreffer.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain und der FC Pipinsried haben sich am Freitagabend 1:1 (1:0) getrennt. Dabei zeigten die Blumenstädter einen engagierten Auftritt und führten lange verdient. Dass am Ende nur ein Unentschieden heraussprang, lag an der eigenen Chancenverwertung und an der starken Moral des FC Pipinsried, der nach dem Ausgleichstreffer noch einmal stark aufdrehte.

Kaum hatten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Plätze gesetzt, zeigte Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger auf den Punkt. TSV-Neuzugang Marc Sodji wurde von Mayer im Strafraum gefoult. Den anschließenden Foulelfmeter verwandelte Michel Senger sicher in die linke untere Ecke (3.). Der FC Pipinsried übernahm fortan etwas mehr die Kontrolle, konnte aus seinem Ballbesitz allerdings bis dato wenig machen. Rain hatte in der 16. Minute die dicke Chance auf das 2:0. Nach einem herausragenden Pass von Tim Härtel in die Schnittstelle lief Marc Sodji allein auf Pipinsrieds Keeper Retzler zu. Sodji legte den Ball an ihm, aber auch am Tor vorbei. Den favorisierten Gästen war die Courage nicht abzusprechen. Der FCP rannte immer wieder in Richtung Rainer Sechzehner an, allerdings gelang der Mannschaft von Trainer Martin Weng wenig. Mit dem 1:0 ging es dann in die Pause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

