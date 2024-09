Wenig Chancen, keine Tore: Nächste Pleite für den TSV Rain

Der kleine Aufwärtstrend des TSV Rain ist mittlerweile wieder vorbei. Am Sonntagnachmittag gab es bei Türkspor Augsburg eine knappe, aber verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage. Damit verloren die Tillystädter nach der 1:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching das zweite Spiel in Folge. Dabei zeigten die Gäste zwar erneut einen kämpferischen Auftritt, waren aber in der Offensive letztlich zu harmlos. Nach neun Spielen erzielten die Rainer nur sieben Tore und rutschen durch die Niederlage wieder in die Abstiegszone auf Relegationsplatz 15. Mit sechs Punkten muss sich das junge, neu formierte Rainer Team damit weiterhin im Tabellenkeller beweisen.

Die ersten Minuten der Partie wurden von beiden Teams intensiv geführt. Die Gastgeber waren zunächst etwas gefährlicher, hatten durch Jeton Abazi auch die erste gute Chance des Spiels. Rains Torwart Fabian Eutinger blieb jedoch lange stehen und vereitelte so den ersten Treffer. Nur wenig später hatten die Hausherren die nächste Möglichkeit: Angelo Willadt setzte einen Freistoß aus rund 25 Metern knapp über das Rainer Gehäuse (10.). Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich auch Rain in der Partie anmeldete. Nach einer Hereingabe parierte Türkspors Keeper Tepe mit einem herausragenden Reflex den Kopfball von Sami Achir (14.). Nach einer durchaus interessanten Anfangsphase flachte die Partie allerdings deutlich ab. Einmal lag der Ball im Netz von Türkspor, da Gabriel Hasenbichler zuvor Tepe gefoult hatte, zählte das Tor nicht (33.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gab es einen indirekten Freistoß im Strafraum des TSV Rain. Der Versuch von Abazi wurde jedoch zur Ecke geblockt (45.+2).

Fußball-Bayernliga: TSV Rain erspielt sich bei Türkspor Augsburg nur wenig Chancen

Kurz nach Wiederanpfiff gab es gleich die erste gute Chance für die Augsburger, die wesentlich energischer starteten: Kapitän Emre Kurt köpfte nach einer Ecke knapp am rechten Pfosten vorbei (46.). Die Hausherren drückten nun auf die Führung: Einen hohen Steilpass nahm Abazi direkt, lupfte ihn allerdings über den Torhüter und dessen Kasten (51.). Allein die schlechte Chancenverwertung von Türkspor war ausschlaggebend, dass es auch nach 58 Minuten noch 0:0 stand. Nach einer schnellen Kombination wurde Mehmet Ali Fidan im Rückraum freigespielt und beförderte das Spielgerät deutlich über die Latte. Rain konnte sich erst nach gut einer Stunde wieder etwas befreien, blieb im zweiten Abschnitt aber bis dato ohne Torchance. Das änderte sich erst in der 76. Minute: Marcelo Ljubicic setzte sich schön an der Strafraumkante durch, sein Schuss ging nur Zentimeter über die Latte.

Unmittelbar darauf ging Türkspor in Führung. Kerem Cakin setzte sich schön auf der linken Seite durch und brachte den Ball in die Mitte, wo der eingewechselte Fares Ibrahim zum 1:0 traf (79.). In der 82. Minute hätten die Augsburger ihre Führung ausbauen müssen, Abazi klaute Maxhuni den Ball und scheiterte dann freistehend am Keeper und dem zurückgeeilten Verteidiger. Eine dicke Chance bekam Rain noch in der 86. Minute, als Sodji aus rund zehn Metern einen Abpraller jedoch neben das Tor setzte. Zwar blieb das Spiel aufgrund des knappen Ergebnisses bis zum Ende spannend, letztlich setzten sich die Augsburger vor eigenem Publikum aber verdient durch und kletterten auf Rang zwei in der Tabelle. Für den TSV Rain geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Pipinsried (Anpfiff 14 Uhr) weiter.

Türkspor Augsburg: Tepe; Demir, Kurt, Redier, Aydin, Anyaonu (69. F. Ibrahim), Willadt, Gartmann, Cakin, Abazi (90. Kurukan), Fidan (84. H. Ibrahim)

TSV Rain: Eutinger; Pollio, Alisanovic, Maxhuni, Ljubicic (80. Kübler), Haas, Schuster, Ott (46. Krasniqi), Sodji, Hasenbichler (46. Parish), Achhir

Tor 1:0 F. Ibrahim (79.) Gelb Alisanovic Schiedsrichter Peter Frank (SC Uttenreuth) Zuschauer 120