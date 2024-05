Fußball-Bayernliga

17:30 Uhr

TSV Rain verlängert mit sieben Spielern - und erwartet den Ligaprimus

Plus Tillystädter haben einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Nun wollen sie gegen Schwaben Augsburg nachlegen. Zwei Akteure verlassen den Verein.

Von Fabian Kapfer

Am Samstag geht es für beide Fußball-Mannschaften im Rainer Georg-Weber-Stadion um viel. Der heimische TSV Rain könnte mit einem Heimsieg gegen den TSV Schwaben Augsburg noch einmal drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Gäste stehen derzeit an der Spitze der Bayernliga Süd, aber auch mächtig unter Druck. Nach zwei sieglosen Spielen ist der Vorsprung der Schwaben futsch - und das Aufstiegsrennen in der Liga ausgesprochen spannend. Gerade einmal zwei Punkte sind zwischen Platz eins und Platz vier in der Tabelle. Die Rainer möchten dabei den Partycrasher geben.

Er fühle sich nach dem Sieg gegen den Kirchheimer SC am Mittwoch "natürlich um einiges besser" sagt Cheftrainer David Bulik vor dem Aufeinandertreffen des TSV Rain mit Schwaben Augsburg. Dennoch ist dem Coach bei seinem vorletzten Heimspiel an der Seitenlinie wichtig, dass das Ziel Klassenerhalt noch nicht geschafft ist. "Wir müssen auf jeden Fall noch einen Dreier holen, damit das sicher ist. Und das wollen wir am Wochenende machen", kündigt er an. Das sei nämlich auch gegen Schwaben Augsburg möglich, erklärt Bulik. Die Mannschaft hat er darauf am Donnerstag ausführlich vorbereitet. Mit den Augsburgern kehren auch einige bekannte Gesichter nach Rain zurück: Jonas Greppmeir, Laurin Bischofberger, Nicola Della Schiava, Lukas Gerlspeck und Kevin Schmidt trugen in der Regionalliga Bayern noch das Trikot des TSV Rain.

