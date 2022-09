BC Huisheim geht 1:7 beim Tabellenführer unter

Plus Der SV Megesheim zeigt dem BCH in der Fußball-A-Klasse Nord die Grenzen auf. Tagmersheim glänzt dagegen mit einem klaren Sieg gegen Otting.

Die Spielgemeinschaft aus dem TSV Gundelsheim und dem FC Weilheim-Rehau bleibt in Lauerstellung. Nach dem 2:1-Sieg beim Schlusslicht der A-Klasse Nord aus Maihingen fehlen der SG nur zwei Punkte zur Tabellenspitze. Dort steht der SV Megesheim, der den BC Huisheim mit einer deftigen 1:7-Schlappe nach Hause schickte. Weiter auf einen Sieg muss nach einem knappen 0:1 gegen den TKSV Donauwörth Großsorheim/Hoppingen warten.