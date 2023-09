Fußball

19:30 Uhr

BC Huisheim steht oben, TKSV Donauwörth weiterhin unten

Der TKSV Donauwörth (in Blau) unterlag Wallerstein mit 0:1.

Plus Ein 3:1-Sieg in Wechingen bedeutet die Tabellenspitze in der A-Klasse Nord für den BC Huisheim. Die SpVgg Ederheim ist der härteste Verfolger.

Mit einem 3:1-Sieg beim SV Wechingen kletterte der BC Huisheim an die Tabellenspitze. Die Reihung ist allerdings etwas in Schieflage geraten: Verfolger Ederheim holte bei der Eintracht T.R.B. mit einem 1:0-Erfolg drei Punkte. Die Rieser könnten am BCH vorbeiziehen, liegen sie doch (bei einem noch ausstehenden Nachholspiel) nur einen Zähler zurück.

SV Wörnitzstein-Berg II – FC Maihingen II 4:4 (1:2). Die Rieser Gäste erwiesen sich als schwerer Gegner. Robin Stoller erzielte das 0:1 (10.), das David Märtens nach einer knappen halben Stunde ausglich. David Friedrich brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit nach vorne. Friedrich traf nach der Pause (51.) erneut. Die Partie schien entschieden, doch Babio Strobel führte sein Team noch einmal heran (66.). David Märtens nutzte einen Foulelfmeter zum 3:3 (78.) Oliver Wanner glückte in der 89. Minute das 4:3, doch Martin Wiedenmann egalisierte diese Führung kurz vor dem Abpfiff (90.+3.). Zuschauer: 50. (AZ)

