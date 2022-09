Befreiungsschlag für Altisheim-Leitheim

Plus Die SpVgg Altisheim-Leitheim feiert mit einem 3:0 den ersten Saisonsieg. Dabei hatte sich das Team selbst dezimiert. Der SV Eggelstetten verliert das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II nur knapp.

Im siebten Anlauf hat es nun endlich geklappt: Die SpVgg Altisheim-Leitheim landete mit einem 3:0 gegen Wortelstetten den ersten Saisonsieg und verließ damit auch gleich den letzten Tabellenplatz. Der SV Eggelstetten bot Spitzenreiter Höchstädt einen harten Kampf, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Und der VfB Oberndorf muss nach dem 0:1 in Schretzheim langsam den Blick nach unten richten.