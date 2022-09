Fußball

vor 55 Min.

Bei Buchdorf ist die Mannschaft der Star

Plus Der Aufsteiger rangiert auf Platz zwei in der Fußball-Kreisliga Nord. Der nächste Gegner wartet mit viel Offensivkraft auf. Mertingen und Riedlingen versuchen zurück zum Erfolg zu finden.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath

Drei Siege in Serie und Platz zwei: So lautet die stolze Bilanz von Aufsteiger Buchdorf in der Fußball-Kreisliga Nord. Erfolgsgarant ist das starke Kollektiv, das auch am Sonntag in Kicklingen wieder punkten will.

