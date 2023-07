Bei Schiri-Attacken wird rigoros durchgegriffen

Plus Kreis-Spielleiter Beck blickt bei der Spielgruppentagung auf die vergangene Saison zurück und thematisiert den Angriff auf einen Unparteiischen. Welche Infos die Vereine noch erhalten.

Kreis-Spielleiter Wolfgang Beck und Gruppen-Spielleiter Thomas Strobel führten durch die Spielgruppentagung für die Spielzeit 2023/2024, die im Sportheim des TSV Ebermergen stattfand. Dabei standen einige wichtige Neuigkeiten für die Fußballvereine aus der Region auf dem Programm.

Beck blickte zunächst auf die Saison 2022/23 zurück: „Es war über den gesamten Kreis Donau gesehen ein ruhiger und geregelter Verlauf. Es gab einmal mehr Wetterkapriolen und für besonders schlimm betrachte ich die vielen Nichtantretungen. Es war aber kein einziger Verein dabei, der viermal nicht antrat, es war somit keine Abmeldung eines Vereins nötig.“ Zwei Vorfälle erwähnte Beck besonders: Zum einen den Spielabbruch in der Kreisklasse West 2 wegen eines tätlichen Angriffs auf den Schiedsrichter, zum anderen den Herzinfarkt des Unparteiischen und Spielleiters Gerhard Weng während eines Spiels. „Wir scheuen uns nicht bei tätlichen Angriffen auf den Schiedsrichter rigoros durchzugreifen. Der Bezirksschiedsrichterobmann hat mitteilen lassen, dass es nicht nur ein Sportgerichtsurteil geben wird, sondern auch zivilrechtlich gegen diese Personen vorgegangen wird.“