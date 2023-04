Fußball

vor 44 Min.

Bernd Taglieber: „Ich muss mich doch um den Spieler kümmern“

Plus Der Trainer Wörnitzsteins schildert die Szenen aus dem Fußball-Bezirksliga-Spiel, die zu seiner Gelb-Roten Karte geführt haben. Freud und Leid in Feldheim und Otting.

Bei der Frage, ob er das jüngste Spiel des SV Wörnitzstein-Berg schon verdaut hat, muss Trainer Bernd Taglieber schmunzeln. „Es ist schwierig, wenn solche Sachen passieren ...“, setzt er an und zählt dann auf, was das Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Wertingen am Ende so dramatisch machte.

Es war nicht das 1:0 durch Wertingens Christoph Müller, der den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte und so dem SVW zum Sieg verhalf. Auch nicht unbedingt die insgesamt acht Gelben Karten und vielen Fouls beider Teams. Den Startschuss für eine Reihe von Aufregern gab eine Rote Karte für Genrich Morasch. Während man aufseiten Wörnitzsteins laut Taglieber zunächst keine Ahnung gehabt habe, warum der Spieler Glatt Rot sah, bot der Bericht des Schiedsrichters später Aufschluss. Er hatte eine Tätlichkeit, Nachschlagen, gesehen. „Wir wussten von nichts, auch die Wertinger nicht. Das war alles etwas seltsam“, findet Taglieber.

