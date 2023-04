Fußball

Bezirksliga im Landkreis Donau-Ries: Klares Ding und knappe Kiste?

Kann Wörnitzsteins Trainer Bernd Taglieber am Samstag gegen Nördlingen wieder so jubeln wie beim 3:0-Auswärtssieg in Affing?

Plus Die Bezirksliga-Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg und des TSV Rain II stehen vor komplett unterschiedlichen Ausgangssituationen. Einen Sieg wollen und brauchen beide.

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen für die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries vor dem Spieltag kaum sein. Der TSV Rain II kann beim Zehntplatzierten in Horgau, der aktuell nur zwei Punkte vor den Tillystädtern liegt, im Kampf um den sicheren Klassenerhalt richtig Boden gut machen. Für Wörnitzstein, Platz vier in der Tabelle, sind zuhause gegen das Schlusslicht aus Nördlingen drei Punkte Pflicht. Obwohl die Rieser gut in Form sind.

FC Horgau – TSV Rain II (Samstag 15 Uhr)

Der TSV Rain II hat im Heimspiel gegen den VfL Ecknach Moral bewiesen und drei Punkte nach Rückstand einfahren können. Das Team von Trainer Tjark Dannemann gewann am Ostermontag mit 3:1 und springt vorerst auf den zwölften Tabellenplatz, verlässt damit die Abstiegsplätze. Der SC Bubesheim liegt mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 13, hat aber ein Spiel weiniger bestritten als Rain.

