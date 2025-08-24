Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: SV Wörnitzstein-Berg unterliegt Ecknach mit 1:2 wegen Elfmeter in der letzten Minute

Fußball

Niederlage in letzter Minute für den SV Wörnitzstein

Fußball-Bezirksliga: Maximal bitter endet das Auswärtsspiel in Ecknach. Erst in der 90. Minute fällt das 2:1 für die Gastgeber – und das auch noch per Elfmeter.
    Die Szene des Spiels: Ecknachs Serhat Örnek verwandelt den entscheidenden Elfmeter in letzter Minute zum 2:1-Siegtreffer für Ecknach. Foto: Winfried Schäffer

    VfL-Coach Sören Dreßler schaute etwas ungläubig, nachdem die Heimpartie gegen den SV Wörnitzstein-Berg abgepfiffen war und seine Mannen wieder ein Spiel auf den letzten Metern gedreht hatten. „Dass wir nach diesen intensiven Wochen immer noch in der Lage sind, hinten raus einen Gang hochzuschalten, ist bemerkenswert“, lobte er seine Elf. Als Wörnitzstein in der 54. Minute durch Pascal Hirsch in Führung gegangen war – und das nicht einmal gänzlich unverdient – glaubten viele, dass es die Ecknacher nach sechs ungeschlagenen Spielen inklusive fünf Siegen in Folge diesmal erwischen würde. Die Blau-Weißen stemmten sich aber gegen die drohende Niederlage und kamen durch Luca Broncel (69.) und Serhat Örnek (91.) doch noch zum sechsten „Dreier“ am Stück.

