Fußball

09:00 Uhr

Blankes Entsetzen in Altisheim

Einen Totalausfall hatte die SpVgg Altisheim-Leitheim (mit Kevin Zausinger in Rot) nach der Halbzeitpause gegen den TSV Binswangen. Am Ende stand es 1:7 und die Altisheimer Elf steht weiterhin punktlos da. Foto: Szilvia Izsó

Plus SpVgg Altisheim/Leitheim kassiert 1:7-Klatsche gegen Binswangen. Das vergrößert die Sorgen. Donaumünster-Erlingshofen kommt dagegen ins Rollen.

Artikel anhören Shape

Unterschiedliche Gefühlswelten bei den Fußball-Teams aus dem Landkreis in der Kreisklasse Nord II: Während sich der SV Donaumünster-Erlingshofen nach dem 5:0-Erfolg bei Aufsteiger Donaualtheim nach oben orientiert, musste die SpVgg Altisheim-Leitheim eine herbe 1:7-Heimschlappe einstecken und ist weiterhin punktlos. Der VfB Oberndorf holte nach seinem Derbysieg einen Zähler in Wertingen, Eggelstetten musste sich Tabellenführer Schretzheim geschlagen geben.

TSV Wertingen II – VfB Oberndorf 3:3 (3:3). Auf ungewohntem Kunstrasen bekam der VfB erst einmal die kalte Dusche und lag nach knapp 20 Minuten durch zwei gelungene Offensivaktionen der Heimelf direkt mit 2:0 zurück. Torschützen für den TSV waren Moritz Hempel und Dominik Wörle. Anschließend fanden die Gäste immer mehr ins Spiel und konnten nach Zuspiel von Christian Neubaur – der alle VfB-Treffer vorbereitete – durch Florian Grenzebach den Anschlusstreffer markieren. Danach war es Fabian Kretschmer per Doppelschlag, der den VfB sogar mit 2:3 in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit war Marco Schiermoch aus dem Getümmel im VfB-Strafraum zur Stelle und glich aus. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten, wobei beide Mannschaften die Partie hätten für sich entscheiden können. Zuschauer: 60. (hoe)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .