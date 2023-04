Blut, Fouls und Gelb-Rot für den Trainer des SV Wörnitzstein-Berg

Plus Beim Spiel zwischen Wörnitzstein und Wertingen geht es in der Schlussphase hoch her. Am Ende darf sich der SVW freuen. Auch der TSV Rain II kann im Ries dreifach punkten.

Ein Tor fiel in der zweiten Halbzeit zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem TSV Wertingen nicht, dennoch hatte das Spiel einiges zu bieten - darunter auch ein Schockmoment. Dennoch durfte sich der SVW am Ende über das Ergebnis freuen. Ebenso wie die U 23 des TSV Rain, die sich in Maihingen knapp durchsetzte.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Wertingen 1:0 (1:0). Eine teilweise hart geführte Partie sahen die Zuschauer zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem TSV Wertingen. Die Anfangsphase war von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Wenig Spielfluss kam zustande. So kam es, dass ein Standard für die 1:0-Führung der Wörnitzsteiner verantwortlich war. Timo Zausinger und Daniel Habersatter führten eine Ecke kurz aus, die Flanke von Zausinger fand Musaeus, der von der Grundlinie Christoph Müller anschoss und der Ball ging ins Tor. Ansonsten waren Torchancen in diesem Spiel Mangelware. Beide Teams verteidigten kompakt und agierten viel mit langen Bällen. Die Wertinger hatten in der 38. Minute den ersten gefährlicheren Abschluss. Kurz vor der Pause kam wieder eine Flanke von Zausinger an den zweiten Pfosten, doch diesmal verpasste Musaeus knapp am zweiten Pfosten.

Die zweite Halbzeit war dann geprägt von vielen Fouls und Gelben Karten, wobei die Wertinger mehr Druck machten und die Wörnitzsteiner zu viele in gefährlichen Bereichen foulten. Ab der 72. Minute nahm die Partie dann einen eigenartigen Verlauf. Max Knöpfle versprang der Ball, Zausinger sprang dazwischen und Knöpfle konnte ihn nur noch durch ein Foul stoppen, was der Schiedsrichter mit einer Zehn-Minuten Strafe bedachte. Doch die Überzahl währte nur ein paar Minuten, denn Genrich Morasch sah zur Überraschung der Wörnitzsteiner die Rote Karte.

Kurz darauf wurde David Märtins am Boden liegend mit dem Stollen am Ohr erwischt und musste ins Krankenhaus zum Nähen. In dieser Aktion wurde es dann unübersichtlich. SVW-Trainer Bernd Taglieber flog mit Gelb Rot von der Bank und Marcel Mayr bekam die nächste Zehn-Minuten Strafe für Wertingen. „Am Ende muss man leider sagen, dass der Schiedsrichter etwas den Faden verlor und auf beiden Seiten ein paar unglückliche Entscheidungen traf. Wir sind mit dem 1:0 zufrieden, obwohl ein Unentschieden am Ende vermutlich das gerechtere Ergebnis gewesen wäre“, resümierte Spartenleiter Michael Schmidbaur. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Dietrich, Krez, Bobinger, Musaeus, Bschor (25. Morasch), Habersatter, Märtins (83. Färber), Schmidbaur, Hoser, Zausinger (90. Amini)

Lesen Sie dazu auch

TSV Wertingen: Scherl, Fischer, Riesinger (72. Schiermoch), Heiß, Knöpfle (83. Wiedemann), Beham, Kotter, Gerold (72. Rasic), Mayr, Müller, Fackler (56. Prestel)

Tor: 1:0 Müller (23. Eigentor) Rot: Morasch (78./SV Wörnitzstein-Berg/) Zuschauer: 80

Rains Trainer Tjark Dannemann: Am Ende war "nur noch verteidigen angesagt"

FC Maihingen – TSV Rain II 1:2 (1:1). Mit dem ersten Angriff fiel die Führung der Heimelf, als zunächst Liebhard mit seinem Schuss am Torhüter scheiterte, aber Steger stand goldrichtig und schob zum 1:0 ein (3.). Fünf Minuten später fiel aber bereits der Ausgleich, als nach einer weiten Flanke Enes Ciritci einköpfte.

In der 18. Minute konnte der Gästekeeper eine Flanke von Josef Stimpfle nur mit Mühe zur Ecke klären und Max Steger schoss eine Hereingabe von Aaron Stimpfle über das Tor (24.). Die Gäste hatten kurz darauf ebenfalls eine Möglichkeit, allerdings ging der Rainer Schuss am Tor vorbei. Die Maihinger hatten weitere Chancen, doch Raphael Stimpfle und Aaron Stimpfle scheiterten. „Durch unsere Nachlässigkeiten ist das Spiel gekippt, da können wir glücklich sein, dass wir mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen sind“, sagte Rains Trainer Tjark Dannemann nach dem Spiel.

Enes Ciritci traf per Kopf zum Ausgleich für den TSV Rain II gegen den FC Maihingen. Foto: Dieter Mack

Die zweite Halbzeit verlief zunächst ereignislos, bis in der 56. Minute die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich waren. Dennis Willsch traf auf Höhe der Strafraumkante. Dieses Gegentor war ein Nackenschlag für die Heimelf, die daran zu knabbern hatte. Danach war „nur noch Verteidigen angesagt“, wie Trainer Dannemann treffend beschrieb. Seine Elf habe sich mit guter Mentalität in die Bälle geworfen.

Kurz vor Schluss hätte es aus Sicht der Hausherren einen Elfmeter für den FCH geben müssen, als der eingewechselte Maihinger Daniel Zekl von den Beinen geholt wurde, doch der Schiedsrichter sah das anders.

Dannemann kritisierte nach dem Spiel, sein Team habe die Konter in der zweiten Hälfte viel zu schlampig ausgespielt. Wäre das besser gelaufen, hätte man noch mindestens ein Tor nachlegen können. Trotzdem tue der Sieg richtig gut und gebe Selbstbewusstsein, so der Trainer. (AZ)

FC Maihingen: Fischer, Stimpfle, Göck, Haas, Taglieber, Haas, Liebhard, Stimpfle, Stimpfle, Göck, Steger

TSV Rain II: Uder, Willsch, Bottenschein, Marb, Barl, Ciritci, Gerstmayer, Haid, Wilhelm, Miehlich, Schröttle

Tore: 1:0 Steger (11.), 1:1 Ciritci (20.), 1:2 Willsch (60.) Zusch.: nicht gemeldet