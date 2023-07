Fußball

15:00 Uhr

Bobinger: „Wir müssen unsere Emotionen besser im Griff haben“

Plus Der Spielertrainer des SV Wörnitzstein-Berg, Dominik Bobinger, äußert sich zum jüngsten Remis und den Roten Karten.

Ein glückliches Remis und zwei Rote Karten – das erste Heimspiel des Fußball-Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg bot einiges an Gesprächsstoff. Für so manchen Übungsleiter vielleicht Grund genug, um an die Decke zu gehen. Doch nicht so Spielertrainer Dominik Bobinger. Der 33-Jährige bleibt ruhig und erklärt auf Nachfrage auch warum.

„Wir haben gebraucht, um ins Spiel zu finden und die Automatismen sind noch nicht so da. Aber das braucht eben auch seine Zeit, wir haben ja auch viele neue Spieler“, resümierte Bobinger nach der Partie gegen den SC Griesbeckerzell. Für den Übungsleiter sei der erzielte Punkt in Ordnung, schließlich sei sein Team in einer Entwicklungsphase. Den „dreckigen Punkt“ aus dem Remis, bei dem die Gäste durchaus hätten gewinnen können, nehme man gerne mit.

