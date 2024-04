Fußball

Buchdorf wird Kreisliga-Schlusslicht Möttingen nicht unterschätzen

Plus Fußball-Kreisliga: DZ im Gespräch mit Andreas Maier, Spielertrainer beim FSV Buchdorf, über das Ziel Klassenerhalt und die Partie gegen Schlusslicht Möttingen.

Von Patrick Widinger

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Mannschaft im zweiten Jahr Kreisliga und wie beurteilen Sie die aktuelle Formkurve?



Andreas Maier: Wir wussten, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwerer werden würde. Aber wenn es dann so weit ist, musst du nach Lösungsansätzen suchen. Darüber haben wir innerhalb des Teams viel gesprochen und sind gestärkt aus der Winterpause gekommen. Was die Formkurve angeht, haben wir unsere letzten beiden Spiele gegen Maihingen und Deiningen hochverdient gewonnen und mit Ausnahme der 0:4-Klatsche in Mertingen bin ich mit allen Spielen in diesem Kalenderjahr zufrieden.

Mit 28 Punkten hat sich die Mannschaft ein Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. Was glauben Sie, wie viele Zähler noch zum sicheren Klassenerhalt nötig sind und was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie das erreichen?



Andreas Maier: Nachdem wir uns zwischenzeitlich mitten im Abstiegskampf befunden hatten, haben wir rechtzeitig die Kurve gekriegt und uns anschließend eine bessere Ausgangslage erarbeitet. Ich denke, dass wir noch mindestens sieben Punkte aus den verbleibenden sieben Spielen benötigen, um die Klasse zu halten. Wir sind zuversichtlich, unser Ziel zu erreichen und haben den Vorteil, dass wir noch fünf Heimspiele haben und zudem aktuell fast den kompletten Kader zur Verfügung haben.

