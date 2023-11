Fußball

17:36 Uhr

Bulik feiert Einstand nach Maß beim TSV Rain

Die Rainer Bayernliga-Fußballer können sich nach dem Sieg in Sonthofen über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Foto: Gerd Jung

Plus Fußball-Bayernliga: Rains neuer Trainer sieht bei seinem Debüt einen 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Sonthofen. Schlussoffensive der Allgäuer bringt nichts.

Von Gerd Jung Artikel anhören Shape

Rains Chefanweiser David Bulik hat bei seinem Trainerdebüt gegen den 1. FC Sonthofen einen wichtigen 2:0-Sieg gefeiert. Über weite Strecken des Spiels waren die Blumenstädter das bessere Team und versprühten mehr Torgefahr als die harmlosen Allgäuer, die erst in den letzten 20 Minuten zu nennenswerten Torabschlüssen kamen.

Die Startelf veränderte der neue Coach im Vergleich zur 3:4-Heimniederlage gegen den SV Kirchanschöring lediglich auf zwei Positionen: Benito Alisanovic und Renato Domislic spielten von Beginn an für Julian Bosch (Bank) und Etienne Perfetto. Die Gäste aus der Blumenstadt begannen das Spiel forsch und hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitzanteile, ohne zwingend zu wirken. Den ersten Torschuss der Partie verbuchten jedoch die Gastgeber, als Kevin Haug den Ball weit über das Tor der Rainer schoss. Doch nach 14 Minuten zeichnete sich die Führung der Gäste ab: Gabriel Hasenbichler setzte sich auf der rechten Außenseite durch und spielte einen präzisen Pass in die Mitte zu Benito Domislic, der sich allein vor dem Schlussmann der Hausherren befand und den Ball gekonnt neben ihm zum umjubelten Führungstreffer der Gäste einschob.

