Burbulevicius übernimmt als Trainer beim TSV Harburg

Der 53-jährige Donatas Burbulevicius hat schon Mertingen und Ebermergen trainiert. Jetzt übernimmt er den TSV Harburg in der Kreisklasse.

Aktuell befinden sich die Kreisklassen-Fußballer des TSV Harburg noch in der Winterpause, der offizielle Trainingsstart ist für den 22. Februar angesetzt. Vergangene Woche hat der Verein den neuen Trainer der Rückrunde vorgestellt: Donatas Burbulevicius übernimmt bis Saisonende die Mannschaft, die aktuell auf Platz fünf der Tabelle steht. Unbekannt ist der 53-Jährige im Stadtgebiet nicht, da er bereits beim TSV Ebermergen an der Seitenlinie stand. Danach war er für den FC Mertingen im Einsatz. Der neue Coach möchte am Saisonziel festhalten und freut sich auf eine spannende Rückrunde. Im Januar hatte der TSV Harburg die Trennung von Harald Leinfelder bekannt gegeben. (tsv)