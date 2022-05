Christian Krzyzanowski: Wutrede nach der Platzparty

Plus Nachdem der TSV Rain den Klassenerhalt perfekt macht, macht Trainer Christian Krzyzanowski seinem Ärger Luft. Wie die Reaktion darauf ausfällt und welche Spieler verlängern.

An Emotionalität war der Samstag des TSV Rain wohl kaum zu überbieten. Die Regionalliga-Mannschaft sicherte sich mit einem 3:0-Sieg über den SV Schalding-Heining sensationell bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt und feierte dies auch feuchtfröhlich. Doch bei der Pressekonferenz im Sportheim im Anschluss an das Spiel kippte die Stimmung – zumindest bei Trainer Christian Krzyzanowski.