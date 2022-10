Das Duell der Toptorjäger der Kreisliga Nord

Plus In der Fußball-Kreisliga Nord treffen im Spiel zwischen Reimlingen und Donaumünster die besten Torschützen der Liga aufeinander. Auch Mertingen empfängt eine starke Offensive.

Beim Spiel Reimlingen gegen Donaumünster geht es für beide Teams um viel: Der SVDE will schnell aus der Abstiegszone, Reimlingen seine Negativserie stoppen. Dabei stehen auch die beiden Toptorjäger der Liga im Fokus: Reimlingens Dominik Kohnle (elf Treffer) und Jürgen Sorg (zehn Treffer) beim SV Donaumünster-Erlingshofen.