Das Problem des SV Feldheim nach der Halbzeitpause

Plus Der SV Feldheim tut sich schwer, seine gute Leistung aus der ersten Hälfte auch in die zweite mitzunehmen. Über Ursachenforschung und wie Altisheim zurück zum Erfolg fand.

„Aus meiner Sicht hätten wir zur Pause 3:0 führen müssen“, ärgert sich Feldheims Trainer André Fuchs einen Tag nach der Partie in der Fußball-Kreisklasse Neuburg beim SC Rohrenfels noch immer. Stattdessen stand es nur 1:0 für die Feldheimer. Nach der Pause ging es dann hoch her.