Fußball

16:00 Uhr

Das Selbstvertrauen beim SV Wörnitzstein-Berg ist zurück

Plus Fußball-Bezirksligist peilt dritten Sieg in Serie an und will dabei eine Schwäche des Gegners Ecknach ausnutzen. In Rain treffen die aktuell formschwächsten Teams der Liga aufeinander.

Von Patrick Widinger und Julian Pilz Artikel anhören Shape

Nach den Erfolgen über die Fußball-Bezirksligisten aus Rain und Meitingen ist das Selbstvertrauen beim SV Wörnitzstein zurückgekehrt: In Ecknach peilt die Taglieber-Elf den dritten Sieg in Serie an. Dagegen hält die Schwächephase des TSV Rain II weiterhin an. Im Absteigerduell gegen Nördlingen soll sich das nun ändern.

