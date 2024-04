Den Lauf des SV Wörnitzstein-Berg soll auch Günzburg nicht stoppen

Beide Teams spielen eine starke Rückrunde, als Favorit sieht sich allerdings keiner. Trotzdem will der SV Wörnitzstein-Berg in Günzburg seine Serie fortsetzen.

Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen, darunter der jüngste 2:0-Erfolg über Spitzenreiter Wertingen, ist das Selbstvertrauen beim SV Wörnitzstein-Berg groß. Mit entsprechend breiter Brust geht das Team ins Auswärtsspiel gegen den FC Günzburg (Samstag, 15 Uhr).

„Nach so einem Sieg ist die Stimmung natürlich hervorragend. Den Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Dabei spielte auch der Umstand in die Karten, dass gleich der erste Torschuss im Netz gelandet ist. „Wir haben spätestens mit dem 2:0 früh im Spiel die Weichen auf Sieg gestellt und auch hinten wenig zugelassen. An die Leistung wollen wir in Günzburg anknüpfen.“

SV Wörnitzstein-Berg muss Günzburgs Topstürmer Lamatsch ausschalten

Der FC Günzburg war zuletzt ebenfalls gut drauf, musste nach drei Siegen in Serie allerdings vergangene Woche beim 0:1 in Ecknach einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Trotzdem spielen die Kreisstädter bisher eine starke Rückrunde. „Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe, für mich gibt es in diesem Spiel keinen klaren Favoriten, beide Teams waren zuletzt gut unterwegs“, so Schmidbaur.

Ein besonderes Augenmerk muss der SVW auf Ausnahmestürmer Maximilian Lamatsch legen, der in dieser Saison bereits 18 Treffer für den FCG erzielt hat. „Das ist natürlich ein sehr guter Spieler, aber in den letzten Duellen ist es uns relativ gut gelungen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Eine Sonderbewachung wird es nicht geben, vielmehr wollen wir es gegen Wertingen angehen und als Team kompakt stehen.“

