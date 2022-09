Den TSV Rain plagen Personalsorgen

Plus Einige Spieler des TSV Rain sind vor dem Regionalliga-Derby gegen den FC Augsburg II angeschlagen.

Ausreden sucht Martin Weng nicht. Auch wenn ihm neben den jüngsten Resultaten seiner Fußball-Mannschaft die aktuelle Personalsituation durchaus zu schaffen machen dürfte. Der Trainer des TSV Rain muss vor dem Nachholspiel am Dienstag (Anpfiff 17 Uhr) zu Hause gegen den FC Augsburg II um einige seiner Spieler bangen.