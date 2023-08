Der Absteiger aus Donaumünster setzt ein Zeichen

Der SV Donaumünster-Erlingshofen fährt einen 3:0-Erfolg zum Start der Kreisklasse Nord II bei der SpVgg Altisheim- Leitheim ein. Der SV Eggelstetten verliert, Remis für Oberndorf.

Nur eine der vier Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries in der Kreisklasse Nord II durfte zum Saisonstart über einen Sieg jubeln: Kreisliga-Absteiger SV Donaumünster-Erlingshofen setzte sich am Ende deutlich 3:0 bei der SpVgg Altisheim-Leitheim durch. Oberndorf spielte beim FC PUZ unentschieden, während sich der SV Eggelstetten auf eigener Anlage 3:4 geschlagen geben musste.

SpVgg Altisheim-Leitheim – SV Donaumünster-Erlingshofen 0:3 (0:0). Im ersten Heimspiel der Saison war der Kreisligaabsteiger aus Donaumünster am Ende eine Nummer zu groß für die Platzherren. In der ersten Hälfte zeigte die junge Truppe der SpVgg eine sehr gute Partie, allerdings konnten die Chancen nicht genutzt werden und so ging es mit 0:0 in die Pause.

In Halbzeit zwei konnte der sehr gut aufgelegte Torwart Manuel Eberle die Null bis zur 66. Minute beibehalten, war aber dann gegen Marco Ritter chancenlos beim 0:1. Die Hanfbauer-Schützlinge gaben nicht auf, aber erneut Marco Ritter erzielte in der 84. Minute das 0:2. Den Schlusspunkt zum 0:3 in der 90. Minute gelang dem überragenden Spielertrainer Jürgen Sorg. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein völlig verdienter Sieg für die Gäste aus Donaumünster. Zuschauer 120. (spvgg)

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam – VfB Oberndorf 1:1 (0:0). Die erste Chance war den Gästen vergönnt, Nizar Ghanemi schoss nach einem Abstimmungsfehler der Hausherren freistehend über das leere Tor. Bis zum Seitenwechsel waren Torchancen weitestgehend Mangelware, die Partie konzentrierte sich überwiegend auf das Mittelfeld. Nach der Pause wurden beide Mannschaften offensiver. Die beste Chance für den VfB hatte Fabian Kretschmer, der nach einem Eckball das Leder über das Tor köpfte. Nach 85 Minuten traf Sönke Kragl schließlich zum 0:1 für den VfB. Im direkten Gegenzug verwandelte jedoch Maximilian Fischer einen Foulelfmeter zum 1:1 für den FC PUZ und glich gleichzeitig zum Endstand aus. Zuschauer: 100. (hoe)

SV Eggelstetten – SV Wortelstetten 3:4 (2:2). Die Gäste gewannen aufgrund mehrerer klarer Möglichkeiten am Ende verdient mit. Der SVW ging durch Tobias Fech nach einer Viertelstunde in Führung. In der 36. Minute der etwas überraschende Ausgleich durch Arthur Schirner welcher aus fünf Metern einschob. Kurz darauf war es wieder Tobias Fech, welcher aus abseitsverdächtiger Position zum 2:1 für die Gäste traf, doch mit dem Halbzeitpfiff glich der SVE durch Daniel Hurle aus. Nach der Pause ging der SVE durch einen von Feix Dirr verwandelten Foulelfmeter erstmals in Führung (58.). Sieben Minuten später gelang dem überragenden Fech per Kopf mit seinem dritten Treffer das 3:3. Die Entscheidung dann in der 83. Spielminute, als Jonas Wuensch aus 20 Metern abzog und unhaltbar für den SVW zum 4:3 Sieg traf. Zuschauer: 150. (sve)