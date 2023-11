Fußball

12:00 Uhr

Der SC Tapfheim ist Herbstmeister

Knapp unterlag Mertingen II (mit Daniel Dür, in Rot) gegen Marxheim (mit Johannes Volk), das die Partie per Elfmeter entschied.

Plus Der SC Tapfheim gewinnt souverän gegen Roggden. Fatih Spor und Marxheim bleiben allerdings in Lauerstellung auf den Spitzenrang der A-Klasse West 3.

Der SC Tapfheim ist Herbstmeister der A-Klasse West 3. Erster Verfolger bleibt die SG Lutzingen/Unterliezheim, die gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen einen 2:0-Auswärtserfolg feiern konnte. Auch Fatih Spor Asbach-Bäumenheim und der FC Marxheim/Gansheim bleiben durch zwei Heimsiege oben dran. Schlusslicht TSV Bäumenheim kassierte eine Niederlage in Osterbuch.

SC Tapfheim – SV Roggden 5:0 (1:0). Bereits in der fünften Minute erzielte Adrian Zeddel mit Windunterstützung das 1:0 für den SC Tapfheim. Dieser blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft jedoch sprang bis zur Halbzeit nichts Zählbares heraus. Der SCT kam dann in der zweiten Hälfte besser aus der Kabine und erzielte durch Dennis Gail in der 50. Minute das 2:0. Bereits eine Minute später markierte Raphael Schuster mit einem herrlichen Fernschuss aus 16 Metern das 3:0. In der 81. Minute fiel dann das 4:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Fabian Weißenburger. Die Moral der Gäste war gebrochen und es war wiederum Torjäger Raphael Schuster, der zum 5:0-Endstand traf. Zuschauer: 80. (sct)

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

