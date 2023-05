Der SV Genderkingen verliert zum Abschluss 0:5

Die Klatsche in Tapfheim beschert den letzten Platz in der A-Klasse West III. Den Gang in die B-Klasse wird die Mannschaft jedoch nicht antreten.

Der TSV Bissingen beendete die Saison in der Fußball-A-Klasse West III als Meister. Dazu war ein Sieg gegen Mertingen II notwendig. Dieser gelang, war aber schwer erkämpft. Der SV Villenbach siegte in Mörslingen mit 7:1. Weil es nicht glückte, Bissingen noch abzufangen, muss Villenbach nun in die Relegation. Absteiger ist der SV Genderkingen, der zum Saisonfinale beim SC Tapfheim (0:5) keine Chance hatte. Allerdings spielt das Team in der neuen Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Feldheim in der Kreisklasse Neuburg. In den Keller gerutscht ist nach der Winterpause der TSV Bäumenheim. In Roggden mussten sich die Schmuttertaler mit 2:3 geschlagen geben.

TSV Bissingen – FC Mertingen II 3:2 (1:1). Daniel Dür für die Mertinger und Felix Reiter per Elfmeter sorgten für den 1:1-Zwischenstand zur Halbzeit. Dominik Konle versenkte den Ball im Netz des Mertinger Keepers (75.). Sonnenleitner erhöhte nach 79 Minuten auf 3:1. Für Mertingen reichte es nur noch zum 2:3 durch Markus Link. Beachtlich: Die Partie sahen 230 Zuschauer. (bv)

SV Roggden – TSV Bäumenheim 3:2 (2:2). Die Schmuttertaler wehrten sich vehement und erzielten durch Bernhard Mayr (5.) den Führungstreffer. Für die Heimelf glich Felipe Saez Vera nach einer halben Stunde aus. Markus Mordstein brachte die Bäumenheimer aber erneut in Front. Noch vor Seitenwechsel glückte Simon Gaugle das 2:2, ehe in der 59. Minute der Siegtreffer der Gastgeber durch Niklas Bestle fiel. (do)

SpVgg Brachstadt/Oppertshofen verteidigt seine Halbzeitführung

SC Unterliezheim – SpVgg Brachstadt/Oppertshofen 0:2 (0:2). Die Kesseltaler erwischten einen guten Start. Thomas Eisenbarth erzielte in der 29. Minute das 0:1. Kurz vor der Halbzeit gelang Patrick Thurian das 0:2. Nach der Pause versuchte Unterliezheim auch durch personelle Veränderungen eine Wende herbeizuführen, doch die Gäste verteidigten ihre Halbzeitführung. (do)

Tapfheims Trainer Philipp Göttler freute sich über den 5:0-Sieg. Foto: Simon Bauer

SC Tapfheim – SV Genderkingen 5:0 (2:0). Von Beginn an übernahm der SC Tapfheim gleich die Initiative gegen den SVG und erspielte sich einige Chancen. Jedoch dauerte es bis zur 34. Minute, ehe Torjäger Raphael Schuster den SCT mit dem 1:0 erlöste. Kurz darauf erhöhte Adrian Zeddel mit einem sehenswerten Kopfball auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel bestimmte Tapfheim weiterhin das Geschehen und baute die Führung nach einer Stunde durch Dennis Gail auf 3:0. In der 81. Minute erzielte Luca Zwerger auf 4:0, während Fabian Weißenburger mit einem satten Schuss den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. (sc)