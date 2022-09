Fußball

vor 40 Min.

Der SV Wörnitzstein-Berg setzt auf Effizienz

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg empfängt bereits am Freitagabend Bezirksliga-Kellerkind Affing im Donauwörther Stauferstadion. Für die Partie hat das Team einen genauen Plan. Der TSV Rain II muss dagegen bei Tabellenführer Ecknach Farbe bekennen.

Von Patrick Widinger und Julian Pilz Artikel anhören Shape

Gegen den Vorletzten der Fußball-Bezirksliga Nord, den FC Affing, will der SV Wörnistzstein-Berg unter Flutlicht die Weichen früh auf Sieg stellen. Die Kontrahenten treffen bereits am Freitagabend aufeinander. Trainer Bernd Taglieber will die Partie nicht auf die leichte Schippe nehmen, und das aus gutem Grund. Der TSV Rain II spielt dagegen zu gewohnter Zeit am Sonntagnachmittag beim Tabellenführer VfL Ecknach. Trainer Niko Schröttle weiß, worauf es in Spiel ankommen wird.

