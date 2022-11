Der Tabellenführer ist eine Nummer zu groß für Altisheim

Altisheim/Leitheim muss sich Höchstädt im Spiel der Kreisklasse Nord II geschlagen geben. Oberndorf jubelt spät.

Nach zuletzt erfolgreichen Wochen durfte sich die formstarke SpVgg Altisheim-Leitheim am Sonntag mit dem Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Nord II, dem SSV Höchstädt, messen. Trotz guter Leistung musste sich die Hanfbauer-Elf am Ende 0:3 geschlagen geben. Zu einem späten 1:0-Pflichtsieg kam der VfB Oberndorf bei Schlusslicht Steinheim, während sich der SV Eggelstetten nach Führung beim FC Donauried noch geschlagen geben musste.

SpVgg Altisheim-Leitheim – SSV Höchstädt 0:3 (0:2). Eine – zumindest nach Toren – klare Angelegenheit war die Partie der SpVgg Altisheim/Leitheim gegen den SSV Höchstädt. Von Anfang an waren die Gäste drückend überlegen und gingen Mitte des ersten Durchgangs auch verdient durch Mark Wimmer in Führung (22.).

Der zweite Treffer gelang Patrick Wanek in der siebenminütigen Nachspielzeit kurz vor dem Pausentee: Eine Flanke köpfte er mustergültig gegen die Laufrichtung des Keepers ein – nix zu machen für Eberle im Kasten der Altisheimer (45.+5.). Die SpVgg gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und lieferte dem Tabellenführer auch in der zweiten Halbzeit einen harten Kampf, ohne dabei jedoch Zählbares für sich selbst verbuchen zu können. Letztlich mussten die Hausherren kurz vor Schluss aber noch das 0:3 durch Thomas Junginger (85.) hinnehmen. (mm)

SV Eggelstetten kann die Führung nicht in den Sieg ummünzen

FC Donauried – SV Eggelstetten 2:1 (1:1). Gegen einen direkten Konkurrenten konnten die Donaurieder weitere drei Zähler auf ihrem Habenkonto verbuchen. Anfangs stotterte der Motor noch beim Aufsteiger und die Gäste nutzten dies durch Daniel Hurle zur Führung. Langsam kam der FCD aber auf Kurs und markierte in der 38. Minute den Ausgleich. Schütze war Marian Grunow. Den 2:1-Siegtreffer nach Seitenwechsel besorgte Tobias Kapfer. (doze)

SSV Steinheim – VfB Oberndorf 0:1 (0:0). In einer anfangs zerfahrenen Partie war dem VfB die erste gute Chance der Partie gegönnt, einen sehenswerten Schuss von Fabian Kretschmer parierte Heim-Keeper Fabian Dorschky aber. Nun kamen auch die Hausherren besser in die Partie, ein Weitschuss von Thomas Husser ging knapp über das Gehäuse. Im Anschluss drängte der VfB auf die Führung, es ging jedoch torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen gleich beide Teams wieder zu guten Chancen. Die beste Chance vergab Husser für den SSV. Frei stehend vor dem Tor schob er die Kugel vorbei. Fünf Minuten vor dem Spielende traf Joachim Schrödl dann doch noch zum 0:1-Siegtor für den VfB. (hoe)