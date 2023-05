Der TSV Ebermergen geht in die Relegation

Die SpVgg Deiningen ist neuer Meister der Kreisklasse Nord I und steigt in die Kreisliga auf. Ebermergen bestreitet die Aufstiegsrunde, Flotzheim geht leer aus. Wolferstadt hält die Klasse.

Die SpVgg Deiningen hat sich mit einem 2:1-Sieg bei Niederhofen/Hausen den Titel gesichert. Die Meisterschaft kommt nicht unerwartet, haben die Rieser doch aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte erzielt. Aufsteiger Ebermergen (2:0-Sieg in Mönchsdeggingen) nimmt an der Aufstiegsrunde teil, während die lange die Liga anführende SG Flotzheim-Fünfstetten als Dritter leer ausgeht. Wolferstadt/ Wemding sicherte sich mit 2:1 bei Absteiger Schwörsheim den Klassenerhalt.

SV Mauren – TSV Monheim 2:1 (2:1). Die Mannschaften begannen defensiv. Die Gäste aus Monheim agierten meist über lange Bälle, kamen jedoch nicht gefährlich vors Tor. Nach einem Abstoß der Heimmannschaft war Jonas Löfflad auf außen durch und servierte für Simon Löfflad zum 1:0 des SV Mauren. Die Mannschaft des TSV Monheim spielte unbeeindruckt weiter. Nach einer halben Stunde glich Felbinger zum 1:1 aus. Es war weiterhin ein Spiel auf beide Tore. Kurz vor der Pause wurde ein langer Ball von Beck unglücklich vom Gästeverteidiger verlängert und flog über den Torhüter ins Tor. So ging es mit 2:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild. Einen Weitschuss lenkte Torhüter Strauß mit guter Parade an die Latte. Im Gegenzug war es Bengel, der stark das 3:1 verhinderte. Am Ende blieb es beim 2:1 für den SV Mauren, der somit die beste Bilanz in der Heimtabelle erlangte. (sv)

Lauber SV – SG FSV Flotzheim/Fünfstetten 2:2 (1:1). Beim Pfingstpokalturnier nutzte Jonas Roßkopf eine Unachtsamkeit in der Heimabwehr zum schnellen 0:1 (2.). Laub hielt dagegen und der glänzend aufgelegte Matthias Maurer glich per Seitfallzieher zum 1:1 aus (12.). Bis zur Pause entwickelte sich ein Spiel im Mittelfeld ohne nennenswerte Torchancen. Dies setzte sich nach dem Seitenwechsel fort, wobei Laub seine wenigen Möglichkeiten vergab und die Konterchancen der Gäste vom starken Heimkeeper Lechner vereitelt wurden. Erst gegen Spielende brachte Lukas Eireiner die Gastgeber mit einem Schuss aus dem Halbfeld zum 2:1 in Front (82.). Die Gäste erhöhten nochmals den Druck und nach schönem Spielzug erzielte Oliver Wagner den verdienten Ausgleich zum 2:2-Endstand (87.). (AZ)

SV Schwörsheim-Munningen – SG TSV Wolferstadt/Wemding 1:2 (0:2). Die Gäste machten von Beginn an Druck und Florian Eder nutzte eine halbhohe Hereingabe zum frühen 0:1 (3.). Nach einer abgewehrten Ecke schlug Robert Hofmanns strammer Schuss zum 0:2 ein (17.). Danach war die Heimelf bemüht, doch fehlte es stets der letzte Pass. Nach dem Wechsel erhöhte Schwörsheim den Druck, doch Ziegler verfehlte bei zwei Aktionen das Gästetor knapp. Die SG vergab vor dem leeren Tor das 0:3 (62.), gegenüber hämmerte Julian Hertle die Kugel aus dem Getümmel zum 1:2 ins Netz (72.). Die Gastgeber bemühten sich, doch zum Ausgleich fehlte die Genauigkeit vor dem gegnerischen Tor. (AZ)

Die SG Wolferstadt/Wemding II (mit Robert Hofmann hält die Klasse. Foto: Szilvia Izsó

TSV Mönchsdeggingen – TSV Ebermergen 0:2 (0:1). Die Gäste siegten hochverdient und sicherten sich den zweiten Tabellenplatz sowie die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Entscheidender Akteur auf dem Spielfeld war Gästespieler Tim Scheithauer, der mit seinem Doppelpack in der 38. und in der 76. Spielminute für das 0:2-Endergebnis sorgte. Aufseiten der Heimmannschaft waren keine zwingenden Torgelegenheiten zu verzeichnen. Vielmehr besaßen die Gäste noch mehrere Großchancen. (AZ)

TSV Harburg – Sportclub D.L.P. 5:1 (1:1). Von Anfang an ging es flott zur Sache. Nicolas Rieß stellte die Führung für den TSV Harburg her (8.). In der 32. Minute verwandelte Nico Renner einen Elfmeter zum 1:1 für das Team von Trainer Fritz Strauß. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Christoph Kolitsch versenkte die Kugel zum 2:1 (53.). Matthias Pickel erhöhte für TSV Harburg auf 3:1 (62.). Daniel Langer brachte die Elf von Trainer Donatas Burbulevicius in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (77.). In der Nachspielzeit besserte Pickel seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer erzielte. (bv)