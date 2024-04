Der TSV Monheim bleibt nach Derbysieg Spitzenreiter

Kreisklassen-Primus Monheim gewinnt vor knapp 400 Zuschauern mit 1:0 bei der SG FSV Flotzheim/Fünfstetten. Verfolger Mauren bleibt dran.

In der Kreisklasse Nord I konnte das Führungsduo am 18. Spieltag seinen Vorsprung weiter ausbauen. Spitzenreiter Monheim gewann das Topspiel in Flotzhem mit 1:0 und konnte sein Drei-Punkte-Polster vor dem Zweiten Mauren halten, der in Unterringingen deutlich mit 4:0 triumphierte. Weitere zehn Punkte dahinter rangiert ein Verfolgertrio mit Mönchsdeggingen, Flotzheim und dem Sportclub D.L.P.. In den hinteren Regionen tastet sich Bissingen nach dem 1:0-Sieg gegen Niederhofen-Hausen ans Mittelfeld heran und auch Wolferstadt/Wemding II hat sich noch nicht aufgegeben. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Minderoffingen schaffte man den zweiten „Dreier“ in Folge und konnte die „rote Laterne“ an das neue Schlusslicht Unterringingen übergeben. (aku)

TSV Harburg – Sportclub D.L.P. 0:2 (0:2). Das Samstagsspiel zwischen den Tabellennachbarn begann temporeich und umkämpft. Nach einer ausgeglichenen Startphase wurden die Hausherren zunehmend gefährlicher, konnten jedoch den gegnerischen Torwart Wurm nicht überwinden. Trotz der spürbaren Überlegenheit der Harburger gingen die Gäste in Führung. Tomek Ulrich traf aus der Entfernung sehr sehenswert in die Harburger Maschen (40.). Kurz darauf traf Ulrich erneut - diesmal per direktem Freistoß (43.). In der zweiten Halbzeit spielten die Harburger wieder einige Torchancen heraus, allerdings mangelte es mehrmals an der Schussgenauigkeit der Gastgeber. Damit blieb es bei einer 0:2-Heimniederlage gegen einen effizienten Sportclub DLP. Zuschauer: 120. (tsv)

SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding II – SpVgg Minderoffingen 2:1 (1:0). Das Spiel begann ohne nennenswerte Aktionen. Die heimische SG stand tief und wollte mit langen Bällen den Angriff beleben. Ein solcher gelang zu Robert Hofmann, der seinen Gegenspieler ausspielte und ins lange Eck zur Führung schlenzte (10.). Aber Minderoffingen blieb gefährlich. Das Aluminium und Heimkeeper Johannes Lehmann halfen der Heimelf, die Führung in die Pause zu bringen. Im zweiten Abschnitt spielte Minderoffingen noch offensiver, doch wirklich zwingende Torchancen kamen nicht dabei heraus. Besser machte es dagegen die SG, die nach einer kurzen Ballstafette im Mittelfeld Max Dinkelmeier freispielen konnte, der zum 2:0 einschob (56. Minute). In der 72. Minute sorgte Oskar Bayerle für den Anschlusstreffer. Minderoffingen warf noch mal alles nach vorne, doch die Verteidigung und ein bisschen Pfostenglück halfen der Heimelf zum zweiten Sieg in Serie. Zuschauer: 80. (tsv)

SG FSV Flotzheim/Fünfstetten – TSV Monheim 0:1 (0:0). Es war ein Stadtderby, wie man es sich wünscht, eine große Zuschauerkulisse, herrliches Wetter und Emotionen im Spiel. Die Monheimer erwischten einen guten Start und erspielten sich in der Anfangsphase ein Übergewicht. In der 9. Minute lenkte der Heimkeeper Scharr einen strammen Schuss von Lukas Felbinger knapp am Tor vorbei. Anschließend gelang es der SG über weite Strecken, das Spiel ausgeglichen zu gestalten und sie kam ebenfalls zu Möglichkeiten durch Hauk und Sebald.

Doch am Ende erhöhten die Gäste nochmals den Druck, zunächst scheiterte Luca Keppler knapp am Heimkeeper Scharr (78.). Schließlich nutzte Timo Kotter die entscheidende Chance und erzielte in der 82. Minute den Siegtreffer. Zuschauer: 390. (sg)

TSV Mönchsdeggingen – Lauber SV 1:0 (1:0). Ein verdienter Heimsieg, der den Südriesern zum Sprung auf Tabellenplatz drei verhilft. Die erste Großchance konnten allerdings die Gäste durch Steffen Trollmann verzeichnen (11.). Noch vor der Pause erzielte Dominik Mecko das Tor des Tages zum 1:0 (32.). In der Schlussphase hätte erneut Dominik Mecko auf 2:0 erhöhen können (72.). Doch sein Kopfball fand den Weg ins Tor nicht, sodass es beim knappen Sieg blieb. Zuschauer: 80. (aku)

TSV Bissingen – SG Nierderhofen-Hausen 1:0 (0:0). In der ersten Spielhälfte neutralisierten sich beide Mannschaften. Es gab keine nennenswerte Torchance. Nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild. Die Hausherren kamen deutlich besser aus der Kabine. Möglichkeiten von Josef Ebermayer, Daniel Braun sowie Dominik Konle blieben ungenutzt. Auf der Gegenseite parierte Bissingens Torhüter Hubert Bschorer zweimal gegen Manuel Kleeman.

Das Tor des Tages erzielte Sebastian Kommer nach schönem Doppelpass mit Patrick Reiter (67.). Die Gäste versuchten in der Schlussphase nochmal alles: Ein Distanzschuss von Samuel Vaas war zu hoch angesetzt und David Fuchs scheiterte an Hubert Bschorer. Die Kesseltaler fuhren damit einen wichtigen Heimsieg ein. Zuschauer: 120. (hb)

TSV Unterringingen – SV Mauren 0:4 (0:1). Mit einem souveränen 4:0 Auswärtserfolg beim neuen Tabellenletzten TSV Unterringingen bleibt der SV Mauren auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter Monheim. Die Weichen für den Auswärtserfolg stellte Lukas Wiedenmann kurz vor der Pause (41.) mit dem 0:1.

Kurz nach Wiederanpfiff (49.) erhöhte Matthias Pickel auf 0:2. Die beste Offensive der Liga kam nun so richtig in Fahrt und so sicherten Manuel Schreitmüller (74.) und Simon Löfflad (90.) mit ihren Treffern den ungefährdeten Dreier. Zuschauer: 120 (weda)