Fußball

21:00 Uhr

Der TSV Monheim marschiert weiter Richtung Titel

Plus Jurastädter fahren den achten Zu-Null-Erfolg in Folge ein. SV Mauren bleibt dran. Kantersieg für Flotzheim/Fünfstetten. SV Megesheim verliert torreich.

Am 23. Spieltag der Kreisklasse Nord I landeten Tabellenführer TSV Monheim (2:0 gegen Mönchsdeggingen) und Verfolger SV Mauren (6:0 gegen Wolferstadt/Wemding II) weitere Heimsiege. Damit macht dieses Führungsduo die Meisterschaft alleine unter sich aus, wobei Monheim mit fünf Punkten Vorsprung die bessere Ausgangsposition besitzt. Im Abstiegskampf kann Schlusslicht Unterringingen nach der 1:6-Pleite gegen Flotzheim/ Fünfstetten bestenfalls noch den Relegationsplatz erreichen. Auch der Vorletzte Wolferstadt/Wemding II besitzt nach der Klatsche in Mauren nur noch theoretische Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Die vorgezogene Partie dieses Spieltages zwischen der SG Niederhofen-Hausen und dem SV Megesheim (2:3) fand bereits am Ostermontag statt.

TSV 1895 Monheim - TSV Mönchsdeggingen 2:0 (0:0). Die Auswärtsmannschaft startete spritziger ins Spiel, doch Monheim zeigte nach einer kurzen Aufwachphase wieder das gewohnt starke Gesicht und dominierte fortan die erste Hälfte. In der 14. Minute kam der Tabellenführer gleich doppelt gefährlich vors Tor, scheiterte jedoch am Schlussmann der Gäste. In der folgenden halben Stunde gelang es der Heimmannschaft zwar, sich ins letzte Drittel zu spielen, ließ jedoch die letzte Präzision vermissen. Auch in der zweiten Halbzeit fehlte Monheim vorerst die letzte Entschlossenheit vor dem Tor, konnte aber die Gäste vom eigenen Tor fernhalten. Nach 80 Minute erlöste Luca Keppler die Heimmannschaft dann durch sein Elfmetertor. Da der Gäste-Keeper mit seinem Foul im Strafraum auch eine Zeitstrafe erhielt, war für Mönchsdeggingen jegliche Hoffnung verflogen. Der Ersatzkeeper konnte in der 85. Minute einen Freistoß von Luca Keppler noch sehenswert parieren, musste sich aber beim Kopfball von Timo Kotter bei der folgenden Ecke geschlagen geben. Der Spitzenreiter brachte die Partie sicher über die Ziellinie und spielte somit zum achten Mal in Folge zu null. Zuschauer: 150. (tsv)

